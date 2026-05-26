Nutekinti ir politikų duomenys: faktas, kad esi tarp „išrinktųjų“, visai neguodžia

Neringos meras Darius Jasaitis naujienų portalui „15min“ sakė, kad duomenys apie jo ir sutuoktinės nekilnojamąjį turtą iš Vidaus reikalų ministerijos (VRM) ar jos įstaigų paskyrų rinkti dar vasarį. Tai įmanoma patikrinti Registrų centro (RC) savitarnoje.
Pasak politiko, prisijungimai prie jo duomenų fiksuoti sausio 16, 27, 30, vasario 3, 16 ir 17 dienomis.
D. Jasaitis tvirtino kreipęsis į VRM su prašymu įvardyti tikruosius duomenų rinkėjus bei kokią informaciją jie rinko, apčiuopiamos reakcijos nesulaukęs, o apie tai, kas nutiko, sužinojęs tik praėjusią savaitę po pranešimų apie duomenų vagystę.
Seimo narė demokratė Jekaterina Rojaka irgi pranešė nukentėjusi nuo nutekinimo.
„Faktas, kad esi tarp „išrinktųjų“, kažkaip visai neguodžia. Priešingai – kelia dar daugiau klausimų: pagal kokius kriterijus buvo „siurbiama“ informacija? Kodėl būtent šie žmonės? Ar tai buvo atsitiktinis masinis rinkimas, ar tikslinga atranka? Kiek dar yra žmonių, kurie apie tai nežino?“, – feisbuke rašė parlamentarė.
Pagal kokius kriterijus buvo „siurbiama“ informacija? Kodėl būtent šie žmonės?
Kitas Seimo narys konservatorius Arvydas Anušauskas feisbuke rašė, kad prisijungimas prie jo duomenų fiksuotas vasario 1 dieną.
„Už tokį ilgą slėpimą tikrai RC direktorius atsakingas? Vienas? Ir tai darė be atsakingų politikų žinios? Ne milijonų eurų trūksta šiai valdžiai problemoms spręsti, o smegenų, atsakomybės ir reputacijos“, – teigė politikas.
BNS rašė, kad gyventojai Registrų centro svetainėje nuo pirmadienio vakaro gali pasitikrinti, ar buvo pavogti jų asmens duomenys.
Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie Registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkst. įrašų nutekinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti iš „užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas“. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų.
Anot Registrų centro, nutekėjus duomenims atskleista Nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus.
Įmonės teigimu, jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ar elektroninio pašto adresai, mokėjimai už centro paslaugas, banko sąskaitų numeriai, taip pat jokie dokumentai – NT perleidimo sandoriai, teismų sprendimai – nebuvo atskleisti.
Nuo 2023 metų Registrų centrui vadovavęs Adrijus Jusas pirmadienį paliko pareigas. Jį laikinai pakeitė Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)