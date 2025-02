„Nemuno aušrą“ įpareigojo į biudžetą pervesti per 4 tūkst. eurų

Toks sprendimas priimtas bendru sutarimu.

VRK nustatė, kad „Nemuno aušra“, priimdama nario mokestį, padarė Politinių organizacijų įstatymo pažeidimų: tinkamai nevykdė nario mokesčio registracijos, priėmė ir panaudojo dalį įmokų, kurios negalėjo būti priimtos ir vėliau buvo grąžintos.

Rinkimų komisija pripažino, kad šie pažeidimai nebuvo šiurkštūs.

„Tai panašiau į aplaidžią apskaitą negu į bandymą tikrai neteisėtais finansavimo šaltiniais susimokėti užstatą, neteisėtais šaltiniais finansuoti pačią politinę kampaniją“, – sakė VRK pirmininkė Lina Petronienė.

Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad minėtą sumą – 4243 eurus – partija yra grąžinusi savo nariams, todėl nurodymas tokią pat sumą pervesti ir į valstybės biudžetą yra savotiška nuobauda.

„Nemuno aušrai“ nurodyta užtikrinti, kad narių mokesčiai būtų naudojami tik juos užregistravus ir prieš tai patikrinus nario mokesčio registracijos žurnale.

Šios partijos finansus VRK tikrino pernai rugpjūtį gavusi kelių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos Seime narių kreipimąsi. Jiems įtarimų sukėlė „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio vieši paaiškinimai, iš kokių lėšų partija sumokėjo rinkimų užstatą už visus 56 keliamus kandidatus į Seimą vienmandatėse apygardose.

Anot konservatorių, „Nemuno aušros“ lyderis tvirtino, kad užstatui panaudotos lėšos – 113 tūkst. eurų, surinktos iš fizinių asmenų aukų, o įstatymai draudžia fiziniams asmenims remti partijas. Tai galima daryti tik per rinkimų kampaniją pervedant aukas į specialią rinkimų sąskaitą, tačiau iš jos mokėti užstato negalima.

VRK nustatė, kad Seimo rinkimų užstatus „Nemuno aušra“ sumokėjo trimis pavedimais iš savo banko sąskaitos, kaip ir reikalauja įstatymas.

Užstatams panaudota gyventojų savanoriškai partijai skirta pajamų mokesčio dalis ir iš partijos narių surinkti mokesčiai. VRK skaičiavimais, neteisėtai priimti ir panaudoti mokesčiai tesudarė beveik 4 proc. rinkimų užstatų.

Nuo praėjusių metų birželio 30 dienos iki rugpjūčio 5 dienos partija gavo 122 tūkst. 580 eurų iš 60 asmenų. Užregistravusi nario mokesčius ir gavusi informaciją, kad keturių asmenų sumokėti nario mokesčiai (iš viso 4600 eurų) neatitinka įstatymo reikalavimų, juos grąžino sumokėjusiems asmenims, tačiau tai padarė pažeisdama įstatyme numatytus terminus.

Be to, VRK fiksavo faktą, kad „Nemuno aušra“ priėmė 500 eurų dydžio nario mokestį, pervestą per bendrovę „Lietuvos paštas“, o ne banko pavedimu arba grynaisiais pinigais kaip numato įstatymas.

Pasak VRK tyrėjų, laiku užregistravus gautus nario mokesčius ir grąžinus nepriimtinus, užstatų mokėjimo dieną partija būtų pritrūkusi 241 euro, o pervesdama lėšas į politinės kampanijos sąskaitą būtų pritrūkusi 3743 eurų.

Partija „Nemuno aušra“ įsteigta 2023 metų lapkritį.

Seimo rinkimai vyko 2024 metų spalį.