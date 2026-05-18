 Nausėda susitinka su krašto apsaugos ministru

Nausėda susitinka su krašto apsaugos ministru

2026-05-18 09:27
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Sekmadienį Utenos rajone nukritus dronui, pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda situaciją aptars su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / P. Peleckio / BNS nuotr.

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Šis susitikimas numatytas šalies vadovo darbotvarkėje.

Kaip skelbta, Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) sekmadienio vakarą  pranešė apie Utenos rajone, Samanės kaime, lauke rastą nukritusį ir sudužusį galimai karinį droną. Pranešimas apie nukritusį droną gautas sekmadienį 19.14 val.

NKVC pažymėjo, kad Lietuvos kariuomenės pateikta informacija, radarai sekmadienį drono nefiksavo.

NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas pirmadienį LRT radijui teigė, kad Lietuvos teritorijoje greičiausiai nukrito ukrainiečių dronas. Taip pat, pasak jo, kol kas duomenų, kad dronas galėjo gabenti sprogmenis, nėra.

ELTA primena, kad Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus, Baltijos šalyse bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai.

Tuo metu Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
nukrito dronas
Utenos rajonas
Robertas Kaunas

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Komentarai

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Komentarai

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Vogimo viršūnė
Dabar Mums įvarys 10 %.
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0
Vogimo viršūnė
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
4
0
komunistėlis
NAUSĖDA ir toliau demonstruoja n e į g a l u m ą, kovodamas su Ukrainos dronais.--Sėdėdamas NAUSĖDA rimtame poste Ir toliau vis juokauja su Lietuvos žmonių saugumu.--Posėdžiais bando užtikrinti saugumą:-posėdis , po posėdžio , o "vežimas " nejuda iš vietos, negana to , dar skiriame Ukrainai lėšų , kad dar labiau mus atakuotų dronais
4
0
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