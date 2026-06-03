 Nausėda: būsimas ES biudžetas turi atliepti išaugusius geopolitinius iššūkius

Nausėda: būsimas ES biudžetas turi atliepti išaugusius geopolitinius iššūkius

2026-06-03 11:50
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad 2028–2034 metų Europos Sąjungos daugiametė finansinė programa turi atliepti išaugusius geopolitinius iššūkius.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / R. Riabovo / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Taip šalies vadovas kalbėjo viešėdamas Liublianoje, kur susitiko su Slovėnijos ministru pirmininku Janezu Janša, trečiadienį pranešė Prezidentūra.

„Turime užtikrinti adekvatų finansavimą gynybai, kariniam mobilumui, kritinei infrastruktūrai ir konkurencingumui, kartu išsaugodami stiprią sanglaudos ir bendrąją žemės ūkio politiką“, – pranešime cituojamas G. Nausėda.

Skelbiama, kad prezidento ir Slovėnijos premjero susitikime aptarti Europos saugumo ir gynybos klausimai, parama Ukrainai, Lietuvos pasirengimas 2027 metais pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai bei būsimoji ES daugiametė finansinė programa.

Prezidentas pristatė pagrindinius Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus. Pasak šalies vadovo, Lietuva sieks stiprinti ES vienybę ir užtikrinti, kad Europa išliktų patikima, atspari ir įtakinga globali veikėja.

„Lietuva, pirmininkaudama ES Tarybai, ypatingą dėmesį skirs Europos saugumo ir gynybos stiprinimui, visapusei paramai Ukrainai, ES plėtrai ir konkurencingumui, vidaus saugumo stiprinimui, visuomenių atsparumui, istorinei atminčiai bei ilgalaikiams demografiniams iššūkiams“, – sakė prezidentas.

G. Nausėda taip pat akcentavo būtinybę stiprinti Europos ir euroatlantinės erdvės saugumą bei išlaikyti glaudų transatlantinį ryšį.

„Stiprus transatlantinis ryšys išlieka mūsų kolektyvinio saugumo pagrindu. Turime toliau stiprinti NATO atgrasymą ir gynybą, didinti investicijas į saugumą bei išlaikyti tvirtą transatlantinę vienybę“, – teigė jis.

Prezidentas pabrėžė poreikį stiprinti Europos šalių gynybos pajėgumus ir didinti investicijas į gynybos pramonę, taip pat, anot G. Nausėdos, ilgalaikė ir nuosekli parama Ukrainai išlieka vienu svarbiausių Europos prioritetų.

„Rusija ir toliau imituoja derybas, todėl vienintelis kelias į teisingą ir tvarią taiką yra didesnis spaudimas agresoriui ir ilgalaikė karinė, finansinė bei politinė parama Ukrainai“, – sakė prezidentas.

Jis akcentavo poreikį toliau stiprinti sankcijų politiką Rusijos atžvilgiu ir artimiausiu metu priimti 21-ąjį ES sankcijų paketą.

„Turime išlaikyti maksimalų spaudimą Rusijos karo ekonomikai ir toliau taikyti veiksmingas priemones energetikos, finansų ir technologijų srityse“, – teigė G. Nausėda.

Kaip rašė BNS, po vizito Slovėnijoje prezidentas vėliau šią savaitę vyks į Albaniją bei Juodkalniją, kur dalyvaus ES ir Vakarų Balkanų viršūnių susitikime.

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
Balkanų šalys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Vogimo viršūnė
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
1
0
Visi komentarai (1)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų