Nauja opozicija neatmeta galimybės pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą

„Valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis Eltai teigė, kad kol kas nei su Darbo partija, nei su LSDP apie bendrą opozicinių frakcijų susitarimą dar nekalbėjo. Anot jo, jei valdančiosios frakcijos susitars dėl koalicinės sutarties, tuomet ir opozicinės frakcijos svarstys apie galimybę pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą.

„Jeigu susiklostys taip, kad koalicijoje bus šios trys liberalios partijos, tai tokiu atveju, be abejonių, mes opozicijoje būsime viena didžiausių frakcijų ir formuosim atitinkamai opozicijos politiką. Mes turime aiškią iniciatyvą skirti ir opozicijos lyderį. Bet dabar mes neskubame to daryti ir jokių susitikimų dar nebuvo tarp socialdemokratų, Darbo partijos ir „valstiečių“. Man neteko kalbėti ir su šių partijų lyderiais. Dar ne tas laikas. Mes apie tai galvojame. Bet šiandien dar per anksti kalbėti, nes neturime valdančiosios daugumos“, – Eltai sakė jis.

Paklaustas, ar pats imtųsi opozicijos lyderio vaidmens, R. Karbauskis teigė dar negalįs atsakyti.

„Į šitą klausimą dar negaliu atsakyti. Tokius sprendimus turi priimti frakcija, taip pat ir opozicija bendrai, jei ji nusprendžia jungtis“, – teigė jis.

LVŽS lyderis įsitikinęs, kad Laisvės partija, Liberalų sąjūdis bei Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, nors vertybiškai ir labai skiriasi, bet, jo teigimu, pasirašys koalicinį susitarimą. Tuomet, pasak R. Karbauskio, opozicija pradės kelti klausimus dėl savo programos įgyvendinimo ir bendro frakcijų susitarimo galimybės.

„Šios trys partijos turi keblių klausimų ir vertybiškai jų požiūris į tai skiriasi. Taip, manau, kad jie susitars. Nes vieni labai išalkę valdžios, o kiti padės kai kurias vertybes į šalį vardan susitarimo. Neabejoju. Mūsų frakcija šiuo metu labai ramiai laukia ir nedaro jokių veiksmų ir pareiškimų. Mes laukiame ramiai su pagarba rinkėjų valiai. Jei šios partijos susitars, mes kibsime taip pat į darbą ir ruošimės darbui opozicijoje (...) Mes būsime racionali opozicija ir turėsime savo šešėlinę Vyriausybę, manau, kad turėsime netgi savo programą, alternatyvių biudžetų. Viską turėsime, ko neturėjo šiuos ketverius metus ši opozicija“, – Eltai teigė R. Karbauskis.

LSDP lyderis Gintautas Paluckas taip pat neslėpė, kad paaiškėjus valdančiųjų Vyriausybės programai, opozicija svarstys dėl bendradarbiavimo susitarimo. Anot G. Palucko, toks opozicinis susitarimas turi turėti konkretų turinį.

„Dar apie tai nesame kalbėję su kitomis galimomis opozicinėmis frakcijomis. Toks bendradarbiavimo susitarimas turi turėti turinį. Apie ką ir dėl ko mes bendradarbiausim. Kokius siekius turėsime bendrus. Tai pirmiausia priklauso ir nuo valdančiųjų, kokia bus jų Vyriausybės programa. Atitinkamai tai priklausys, kiek opozicijai reikia susitelkus bendradarbiauti ir ar reikia kokio susitarimo, kad būtų apginti kažkokie dalykai, kurie buvo iškovoti per šią kadenciją. Jeigu nebus tokio poreikio, opozicinės frakcijos savo ruožtu įgyvendins savo opozicines programas, nes pagal statutą yra ir opozicinė darbotvarkė“, – Eltai sakė jis.

Nors LVŽS frakcijai ir užtektų narių skirti vieniems opozicijos lyderį, G. Paluckas neatmeta galimybės, kad ir šioje kadencijoje lyderio postas gali būti rotuojamas tarp visų opozicinių frakcijų.

„Dėl opozicijos lyderio dar nesame taip pat kalbėję, bet iš principo viena iš didžiųjų frakcijų turi beveik pusę opozicijos narių, kas jiems leistų patiems nuspręsti dėl opozicijos lyderio. Bet paprastai opozicinė kultūra pasižymi tuo, kad lyderiai tarp opozicinių frakcijų rotuojami. Bet nebūtinai. Su kolegomis pasikalbėsime dėl to artimiausiu metu“, – teigė jis.

Eltai su Darbo partijos lyderiais susisiekti nepavyko.

ELTA primena, kad pagal Seimo statutą, jei opozicinė frakcija arba jų koalicija turi daugiau kaip pusę Seimo mažumai priklausančių Seimo narių, tokios frakcijos seniūnas arba koalicijos vadovas yra vadinamas Seimo opozicijos lyderiu. Opozicijos lyderis naudojasi statute numatytomis papildomomis opozicijos lyderio teisėmis, jis priklauso Seimo valdybai.

Naujajame Seime LVŽS iškovojo 32 mandatus, socialdemokratai – 13, Darbo partija – 10.

Pagal dabartinę situaciją, „valstiečiai“ galimai turės daugiausia mažumos balsų, todėl vienas iš frakcijos narių gali eiti Seimo opozicijos lyderio pareigas.