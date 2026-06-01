NATO Parlamentinės Asamblėjos prezidentas: atsakomybė už dronų incidentus Europoje tenka Rusijai

„Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą tęsiasi kartu su jos neatsakingu elgesiu ir destabilizavimo kampanijomis visame Aljanse. Tai ryškiausiai matėme neseniai įvykusiuose dronų įsiveržimuose Lietuvoje, o prieš kelias dienas – ir Rumunijoje“, – pirmadienį Seime plenariniame NATO Parlamentinės Asamblėjos pavasario sesijos posėdyje sakė M. Perestrello.
„Šie incidentai yra tiesioginė Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Nesvarbu, ar tai sukėlė tyčinis pažeidimas, neatsakinga karinė veikla netoli sąjungininkų sienų, ar Rusijos veiksmų šalutinis poveikis – atsakomybė tenka Rusijai“, – kalbėjo jis.
Anot M. Perestrello, atsakas turi būti aiškus – stiprus solidarumas, tvirtas įsipareigojimas kolektyvinei gynybai ir nuolatinis NATO atgrasymo bei gynybos pozicijų stiprinimas, ypač rytiniame flange.
Praėjusią savaitę Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamąjį namą Rumunijoje. Bepiločiai orlaiviai pastaruoju metu buvo įskridę ir į Baltijos šalių teritorijas.
Tai ryškiausiai matėme neseniai įvykusiuose dronų įsiveržimuose Lietuvoje, o prieš kelias dienas – ir Rumunijoje.
Artėjant Aljanso viršūnių susitikimui Ankaroje, M. Perestrello išskyrė keturias prioritetines kryptis: didesnes investicijas į gynybą ir karinių pajėgumų stiprinimą, stipresnį Europos vaidmenį NATO bei teisingesnį naštos pasidalijimą, visuomenių atsparumo didinimą ir tęstinę paramą Ukrainai.
NATO viršūnių susitikimas Ankaroje numatytas liepos 7–8 dienomis.
M. Perestrello teigimu, besikeičiančiame pasaulyje itin svarbu išlaikyti NATO tokią stiprią, kokia ji dar niekad nebuvo. Anot jo, prie to reikšmingai prisideda Parlamentinė Asamblėja.
„Deklaracijos neapgina teritorijos. Biudžetai nepasitvirtina patys. Pajėgumai neatsiranda vien todėl, kad lyderiai apie juos paskelbia. Tam reikia politinės drąsos. Tam reikia teisėkūros veiksmų. Tam reikia visuomenės palaikymo, ir čia įsijungiame mes“, – kalbėjo Asamblėjos prezidentas.
„NATO yra vieninga. NATO prisitaiko. NATO gins kiekvieną sąjungininkų teritorijos colį, o ši asamblėja prisidės prie to, kad įsipareigojimai virstų pajėgumais, solidarumas – stiprybe, o ryžtas – veiksmais“, – akcentavo jis.
Pirmadienį Vilniuje, Seimo rūmuose, vyksta NATO Parlamentinės Asamblėjos pavasario sesija.