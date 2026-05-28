Mindaugas Sinkevičius: ar premjerė turėjo tapti generalinės prokurorės spaudos pranešėja?

„Dabar bandoma sakyti, kad premjerė ir ministrai neinformavo. O tas, kas pradėjo tyrimą, ar turėjo informuoti visuomenę, ar ne?“ – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje ketvirtadienį klausia politikas.
„Kai vyksta rezonansiniai tyrimai, įprastai matome prokurorus ir įvairius pareigūnus, rengiančius spaudos konferencijas. Tai dabar kieno atsakomybė? Ar premjerė turėjo tapti generalinės prokurorės spaudos pranešėja?“ – teigė jis.
Šiuo įrašu pasidalijusi LSDP įrašą vėliau ištrynė.
Prezidentas Gitanas Nausėda nepateisinamu pavadino sprendimą informuoti visuomenę apie didelio masto duomenų vagystę praėjus pusantro mėnesio, kai ji buvo pastebėta.
Jis atmetė premjerės Ingos Ruginienės bei ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teiginius, kad laukta prokuratūros pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą. Anot prezidento, „negalima slapstytis po jokiais Generalinės prokuratūros apribojimais“.
Seimo opozicija dėl to inicijuoja parlamentinį tyrimą. Atsižvelgdama į jo rezultatus, neatmeta kelti politinės atsakomybės klausimą.
Premjerė bei ekonomikos ministras pripažino apie incidentą Registrų centre sužinoję balandžio 3 dieną, kai visuomenė apie didelio masto duomenų vagystę informuota gegužės 22 dieną.
Anot jų, balandžio pradžioje nebuvo informacijos apie tai, kad incidentas yra tokio didelio masto.
BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vyko iš užsienio pasisavinus Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
(be temos)
(be temos)
(be temos)