Matulionis apie meteorologinių oro balionų antplūdį: esame krizėje

„Turiu konstatuoti, kad esame krizėje. Krizė yra pakankamai rimta ir tai jau ne vien Vyriausybės reikalas, tai visų mūsų susitelkimo reikalas, kad šią problemą išspręstume“, – pirmadienį LRT radijui teigė D. Matulionis.
„Kuo toliau, tuo labiau aišku, kad tai nėra paprasta kontrabanda, ji naudojama kaip priedanga. Iš tiesų tai yra hibridinė psichologinė akcija“, – akcentavo jis.
Pasak patarėjo, siekiant spręsti šią situaciją, reikia imtis ir diplomatinių veiksmų, prašant sąjungininkų pagalbos.
„Reikia griežtų veiksmų. (...) Labai tikimės, kad bus imtasi neatidėliotinų veiksmų, bet šalia to turėtų būti ir labai stiprūs diplomatiniai veiksmai ir tam tikros teisinės priemonės, kurias reikėtų Seime kuo greičiau patvirtinti“, – kalbėjo D. Matulionis.
„Tai nėra tik Lietuvos vidaus reikalas. Turime labai aiškiai pasakyti mūsų partneriams, kad patiriame hibridinę ataką ir tikimės tam tikros papildomos paramos“, – pridūrė jis.
Pirmadienį posėdžiausianti Nacionalinio saugumo komisija (NSK), D. Matulionio teigimu, tarsis dėl galimų būdų nuleisti balionus, nesukeliant grėsmės visuomenei.
„Reikia ieškoti veiksmingų kinetinių priemonių, kaip nuleisti tuos balionus. Čia, turbūt, bus pats sunkiausias iššūkis, kurį svarstysime“, – tikino patarėjas.
Jeigu tai hibridinė ataka – sienos uždarymas nepadės
Svarstydamas apie galimą nuolatinį pasienio kontrolės punktų prie sienos su Baltarusija uždarymą, patarėjas sakė, jog hibridinės atakos atveju šis veiksmas nelabai padėtų. Visgi, pasak jo, tai galėtų ekonomiškai paveikti Baltarusiją.
„Jeigu tai yra hibridinė akcija – tas uždarymas nelabai padės. Bet jeigu tai iš tiesų yra organizuotų nusikaltėlių kontrabandos pervežimas, tai, be abejo, galbūt tai turės įtakos Baltarusijai. Uždarymas turi didelę ekonominę žalą, todėl, manau, kad tai turėtų šiek tiek paveikti. Tačiau priklausomai nuo to, kokie yra pagrindiniai tikslai naudojami iš mūsų kaimyninės nedraugiškos valstybės“, – kalbėjo D. Matulionis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę Lietuvoje kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos.
Pastaruoju metu dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų vis sustabdoma Vilniaus oro uosto veikla. Tokie incidentai fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Reaguojant taip pat uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai su Baltarusija. Po sekmadienio vakarą fiksuotų balionų antplūdžio, jie uždaryti neribotam laikui – bent iki pirmadienio ryto, kai Vyriausybėje posėdžiaus Nacionalinio saugumo komisija ir priims atitinkamus sprendimus šiuo klausimu.
Savo ruožtu Prezidentūra sako, kad, siekiant suvaldyti situaciją, gali būti svarstoma riboti tranzitą į Kaliningradą bei ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.
