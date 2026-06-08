LVŽS linkę dirbti su demokratais koalicijoje, sudarė derybinę grupę

„Suformavome derybinę grupę, kuri turi atstovauti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai. Pirmininkas informavo, kad Briuselyje susitiks su kitais pirmininkais ir lauksime datos, kada pradėsime derybas“, – BNS antradienį sakė LVŽS pirmininko pirmoji pavaduotoja Aušrinė Norkienė.
„Kai derybos bus baigtos, tada grįšime į savo tarybą, laukdami pritarimo ar nepritarimo suderėtiems dalykams“, – pridūrė ji.
Į derybinę grupę deleguoti „valstiečių“ pirmininkas Aurelijus Veryga, A. Norkienė, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ir Raseinių rajono meras Arvydas Nekrošius.
Paklausta, kokios nuotaikos vyrauja valdyboje, A. Norkienė teigė, kad LVŽS nusiteikę dirbti kartu daugumoje su socialdemokratais ir demokratais.
„Valdyboje apsikeitėme nuomonėmis, temperatūra, kaip ir politiniame lauke, gal pakilusi, bet viskas normalu. Tai yra bet kokiu atveju socialdemokratų sprendimas vienų koalicijos partnerių atsisakyti, pakviesti kitus, tai tame procese dalyvausime. O tikimės turbūt, jeigu pavyks suderinti programas, kad tai bus efektyviai dirbanti, daugiau tarpusavio pasitikėjimo turinti ir darbus vykdanti koalicija“, – dėstė politikė.
„Valstybei reikia stabilumo, mes už jį, ir tikrai sudėtingas laikas, reikia formuoti biudžetą, pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai, tai visi suprantame tą svarbą ir manau, kad konstruktyviai visi padirbėję, turėsime naują koaliciją“, – pridūrė ji.
Kaip rašė BNS, praėjusį savaitgalį nusprendę išmesti iš koalicijos „Nemuno aušrą“, socialdemokratai tikisi ją sudaryti su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.
Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų. Koalicija iš LSDP, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 balsus.
Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socialdemokratai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.
(be temos)