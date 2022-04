Lietuvos ir Ukrainos ministrės pasirašė susitarimą dėl vaikų apsaugos karo metu

Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė Ukrainoje su šios šalies socialinės politikos ministre Maryna Lazebna pasirašė dvišalį susitarimą dėl bendradarbiavimo užtikrinant vaikų apsaugą per Rusijos sukeltą karą.

Šalys susitarė bendradarbiauti užtikrinant iš Ukrainos atvykusių be tėvų globos likusių vaikų teises, jų tinkamą atstovavimą, geriausių interesų užtikrinimą, rašoma Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešime antradienį.

„Siekdami apsaugoti vaikus ir užtikrinti jų teises ir socialines garantijas Lietuvoje, pasirašėme memorandumą. Kartu tai yra garantija, kad nė vienas Ukrainos vaikas nebus įvaikintas ar perkeltas į kitą šalį“, – Ukrainoje sakė Lietuvos ministrė.

„Tik Ukrainai pranešus ir esant saugioms aplinkybėms, vaikai vėl sugrįš į savo gimtąją šalį“, – teigia ji.

M. Navickienė Ukrainoje lankėsi su premjere Ingrida Šimonyte.

Ministerijos duomenimis, nuo Rusijos karo Ukrainoje pradžios iš šios šalies į Lietuvą atvyko beveik 18 tūkst. vaikų, iš kurių per 1,1 tūkst. yra nelydimi nepilnamečiai ar perkelti iš Ukrainos vaikų globos įstaigų.

„Labai svarbu, kad atvykę žmonės, o ypač vaikai, užsiregistruotų. Visi vaikai turi turėti atstovą pagal įstatymus, kad gautų visas jiems reikiamas socialines paslaugas ir būtų tinkamai atstovaujami“, – pabrėžė M. Navickienė.

Siekiant užtikrinti vaiko teises, iš Ukrainos į Lietuvą atvykusiems be tėvų globos likusiems vaikams Lietuvoje nedelsiant paskiriamas atstovas pagal įstatymą ir nustatoma laikinoji globa (rūpyba), pagal galimybes atsižvelgiant į Ukrainoje vykdytos vaikų globos (rūpybos) formą bei rūšį, iki kol bus įmanoma grąžinti vaiką į Ukrainą.

Ukrainos vaikų įvaikinimo procedūros nebus pradedamos, bus siekiama, kad broliai ir seserys Lietuvoje visais atvejais būtų apgyvendinami kartu. Be to, iš Ukrainos į mūsų šalį atvykus vaikų grupei, pavyzdžiui, kartu vienoje vaiko globos institucijoje gyvenančių vaikų, vaikai nebus atskiriami vienas nuo kito, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja geriausiems vaiko interesams. Bus siekiama apsaugoti iš Ukrainos į Lietuvą atvykusius be tėvų globos likusius vaikus nuo prekybos vaikais grėsmės, teigiama pranešime.

Vėliau gavus oficialų Ukrainos pranešimą, kad vaikams yra saugu grįžti į Ukrainą, bus organizuojamas iš Ukrainos į Lietuvą atvykusių be tėvų globos likusių vaikų grąžinimas į Ukrainą.

Lietuvos ir Ukrainos socialinės apsaugos ir darbo ministrės taip pat aptarė būdus, kaip efektyviau suteikti socialines paslaugas pažeidžiamiausiems nuo karo į Lietuvą pabėgusiems Ukrainos žmonėms, ypač neįgaliesiems ir tėvų netekusiems vaikams.

Balandžio pradžioje Generalinė prokuratūra pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimos prekybos vaikais, susijusios su 43 vaikų iš Ukrainos atvežimu į Lietuvą.

Tyrimas buvo pradėtas nustačius, kad keletas į Lietuvą atvykusių suaugusiųjų turi ketinimų dalį šių vaikų išvežti į kitą valstybę.