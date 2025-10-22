Lietuva pareiškė protestą Baltarusijai dėl oro erdvės pažeidimų, trečiadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).
Į ministeriją buvo iškviestas Baltarusijos laikinasis reikalų patikėtinis, kuriam įteikta griežta protesto nota dėl pasikartojančių ir dažnėjančių oro erdvės pažeidimų iš kaimyninės šalies pusės.
„Ministerija pabrėžė, kad valstybės sienos pažeidimai šiurkščiai pažeidžia tarptautinę teisę, paragino Baltarusijos Respubliką užtikrinti savo oro erdvės kontrolę“, – teigiama pranešime.
BNS skelbė, kad naktį iš antradienio į trečiadienį į Lietuvą įskrido keliasdešimt kontrabandinių balionų.
Dėl to buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikiant apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių, laikinai uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai.
URM teigia priminusi ankstesnius Lietuvos oro erdvės pažeidimus iš Baltarusijos pusės bei pareikalavusi juos ištirti ir užkirsti kelią jų pasikartojimui.
Taip pat įspėjo, kad kartojantis neteisėtiems oro erdvės pažeidimams, Lietuva pasilieka teisę imtis atitinkamų atsako priemonių.
Kaip rašė BNS, pasikartojus situacijai dėl masinio kontrabandinių balionų siuntimo iš Baltarusijos į Lietuvą, premjerė Inga Ruginienė žada visišką sienų uždarymą su šia kaimynine šalimi.
Šiuo metu veikia du valstybes sienos perėjimo punktai Medininkuose ir Šalčininkuose.
