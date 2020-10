Koronavirusas patvirtintas dar vienam Seimo nariui

„Man COVID-19. Bandant susigyventi su šia mintim padėliosiu, kaip viskas buvo ir yra, – įrašą socialiniame tinkle pradeda politikas. – Antradienį pajutau simptomus: ėmė kilti temperatūra, atsirado labai nedidelis gerklės skausmas, vos vos kosulys ir užgulusi nosis. Jei ne prasidėjęs karščiavimas, gal net nebūčiau labai dėmesio atkreipęs. Kaip tyčia, „padrąsinimui“ gavome informacijos apie šeimos nario sąlytį su nustatytu covidiniu. NVSC žino ir dirba savo darbą. Be to, man atrodo, su tiek atvejų aplink (o kiek dar nenustatytų) užsikrėst jau galim nuo bet ko... Puoliau skambinti Karštąja koronaviruso linija. Visi, kas matėmės šeimos rate rizikos dienomis – izoliavomės. Po 43-čio nesėkmingo karto ėmiausi privačių klinikų. „Vilniuje – po savaitės“, – atsisveikinau. Pagalvojęs vėl skambinu. „Gerai, ne Vilniuje, bet kur Lietuvoje atvažiuosiu“. Po pauzės: „Bet kur Lietuvoje – po savaitės“. Po savaitės! Registruojuosi. Išgyvenu gerbiamo Andriaus Tapino aprašytųjų simptomų naktį. Pasikartoju kaulų laužymą ir „žvalų“ rytą. Skambinu 1808 toliau. 77-tą kartą atsiliepia gyva operatorė. Visada sakiau, kad 7 – mano laimingas skaičius. Susakau padėtį – užregistruoja ketvirtadieniui. Nuvykstu ir, pasidžiaugęs kaip laikrodis besisukančiu senu geru „Siemens“ mobiliuoju punktu (jaučiasi, kad šauliai ant bėgių pastatė), priduodu nosiaryklės turinius. Žinokit, neskauda. Rimtai. Tarsi plunksnos galu pakutena nosies gilumą, suerzina, bet skausmu to nepavadinsi. Tai nebijokit. Na ir kaip matote – sergu.“

Sako, kad šitos klastingos ligos eiga – labai banguojanti. Jau atrodė, kad ėmė gerėti ir vėl atkritimas.

Politikas teigia, kad vakar jau džiaugėsi, kad aukšta temperatūra ryte nebepakilo. „Bet vakarop vėl užkilo ir naktį vėl ėmiau nosimi arti lovą, bandant išbrūžint kokią vagą tam sunkiam bičių aviliui paguldyt (kas buvo mano galva). Išgėriau paracetamolio. Veikia puikiai. Išprakaituoju, nukrinta temperatūra, galima sugrūsti tuos tūkstančius paklaikusių minčių į jų stalčiukus ir bandyt užmigt. Sako, šitos klastingos ligos eiga – labai banguojanti. Jau atrodė, kad ėmė gerėti ir vėl atkritimas. Antra banga yra globali (ten už lango) ir personalinė man. Laikykimės! Labiausiai neramu dėl šeimos narių, o ypač senelių...ir visų, kurie yra rizikos grupėje. Būkit sveiki, saugokitės“, – sako politikas.

P. Saudargas BNS sakė paskutinį kartą Seime buvęs plenariniame posėdyje praėjusios savaitės antradienį, o daugiau parlamente nesilankęs.

„Paskutinis buvo posėdis, kuriame V. Simulikas lankėsi, tai buvo praėjusios savaitės pradžia, tolimas vanduo nuo kisieliaus. O toliau ir nebuvau niekur“, – sakė Seimo narys.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijai priklausantis parlamentaras Valerijus Simulikas praėjusią savaitę pranešė, jog yra užsikrėtęs koronavirusu.