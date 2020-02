Konservatorius kreipėsi į „Orlen“ – prašo paneigti abejones

„Premjero žmonos įdarbinimas koncerne bei finansinė parama „Orlen Lietuva“ S. Skvernelio artimai aplinkai kelia pagrįstų įtarimų, kad asmeniniai interesai ima užgožti valstybių interesus. Ši ydinga politikos ir verslo schema ima atrodyti panaši į tas, apie kurias girdime režimų valdomose Rytų valstybėse“, – skubių atsakymų iš koncerno „Orlen“ tikisi konservatorius A. Navickas.

Pasak A. Navicko, TS-LKD frakcija itin griežtai vertina pasirodžiusią informaciją apie premjero S. Skvernelio žmonos įdarbinimą Lenkijos koncerne „Orlen“ ir pabrėžia, kad kyla daug įtarimų, ar tokiu būdu koncernas neatsilygina S. Skverneliui už jo vadovaujamos Vyriausybės priimtus koncernui naudingus sprendimus.

Atvirame laiške koncerno „Orlen Lietuva“ generaliniam direktoriui Michalui Rudnickiui A. Navickas sako, kad tiek politikoje, tiek versle reputacija yra didžiausias turtas.

Ši ydinga politikos ir verslo schema ima atrodyti panaši į tas, apie kurias girdime režimų valdomose Rytų valstybėse.

„Reputacija kuriama ilgai ir kantriu darbu, o sugriauti ją gali vienas neatsakingas žingsnis, kartais – net klaidos ar nesąžiningo veiksmo regimybė. Todėl noriu atkreipti Jūsų dėmesį, kad bent keli Jūsų vadovaujamos įmonės sprendimai pastaraisiais metais skatina atsirasti spėjimams, kad vyksta neteisėtas sandoris, kai Lietuvos premjeras, ne kartą viešai pasigyręs, jog dažnai susitikinėja su Jumis, galimai suteikia Jūsų įmonei tam tikrų lengvatų, mainais už Jūsų paramos projektus. Kodėl gali būti suabejota Jūsų įmonės teikiamos paramos motyvais? Tikiu, kad sekate Lietuvos viešo gyvenimo įvykius ir žinote, kad Jūsų paremti krepšinio klubai Panevėžio „Lietkabelis“, Vilniaus „Rytas“ bei Regionų krepšinio lyga yra neatsiejami nuo verslininkų Alvydo Bieliausko ar Dariaus Gudelio. Labai jau keistas sutapimas, kad parama skiriama būtent premjero Sauliaus Skvernelio konsultantui ir bičiuliui dar iš darbo policijoje laikų?“ – teigiama parlamentaro laiške.

Seimo narys sako, kad jam kyla labai daug klausimų, ar tikrai Lietuvos valdžios sprendimai, susiję su „Orlen Lietuva“, yra ekonomiškai naudingi Lietuvai?

„Nuoširdžiai noriu tikėti, kad tai nėra sandorio, kai viena pusė suteikia lengvatas, padedančias kitai praturtėti milijonais, o pastaroji, atsilygindama, pavyzdžiui, skiria paramą kokiems nors krepšinio klubams, priima ką nors į darbą ar kaip nors dar „pamalonina“ politikus, kurie labiau rūpinosi konkrečios verslo įmonės interesais, o ne savo valstybės gerove. Kodėl man tenka kovoti su abejonėmis? Nes 2017 m. Jūsų vadovaujamos įmonės ir „Lietuvos geležinkelių“ sudaryta taikos sutartis, kuri, be kita ko, suteikia „Orlen Lietuva“ milijonines nuolaidas už krovinių pervežimą, atrodo ne kaip abipusei naudingas susitarimas, bet kaip politinis reveransas Jūsų vadovaujamai įmonei? Deja, atrodo, kad ne pirmas. Lietuvos žurnalistai ne kartą rašė apie sukurtą VIAP mokesčio lengvatą, kuri Jūsų vadovaujamai įmonei leido gerokai sutaupyti mokesčiui už elektrą, ir tai dar ne viskas. Jūsų vadovaujamai įmonei, išimties tvarka, buvo suteiktas leidimas dalyvauti „Litgrid“ aukcionuose, nepaisant turimos skolos“, – sako A. Navickas.

Politikas pabrėžia, kad visos jo abejonės tikrai nesugriauna pagarbos šiai įmonei, kurios buvimas Lietuvoje neabejotinai naudingas tiek įmonės savininkams, tiek Lietuvos žmonėms.

„Tačiau sakoma, kad šaukštas deguto gali sugadinti didžiulę medaus statinę, o būtent to labai nesinorėtų. Tuo labiau, kad visiškai nesinori svarstyti, ar ponia Skvernelė, galbūt net to pati nežinodama, nėra tapusi viena iš ydingų „mainų“ tarp premjero S. Skvernelio ir Jūsų vadovaujamos įmonės? Tai būtų pernelyg trumparegiška ir neatsakinga. Deja, bet tenka girdėti ir tokių interpretacijų. Būtent dėl to ir viešai kreipiuosi į Jus, nerimaudamas, kad galbūt Jūs neatkreipėte dėmesio, kaip sustiprėjo galimai korupcinio S. Skvernelio ir Jūsų vadovaujamos įmonės bendradarbiavimo regimybė. Kita vertus, labai džiaugčiausi, jei Jūs ryžtumėtės ir atrastumėte laiko paneigti visas abejones, kurias paminėjau laiške. Kalbėjimasis ir visiškas skaidrumas yra veiksmingiausi vaistai nuo nepalankių interpretacijų“, – atvirame laiške sako Seimo narys A. Navickas.