Koalicijos sutartis: naujieji partneriai nerems partnerystės ir vienos lyties santuokų projektų

„Klausimai, kuriais Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariai nepritars: partnerystės įteisinimas ir vienos lyties asmenų santuokos įteisinimas“, – teigiama koalicijos sutarties priede.
Koalicinės sutarties prieduose taip pat pažymima, kad frakcija nerems reprodukcinės sveikatos įstatymų.
Be to, jungtinė „valstiečių“ frakcija nepritars „teisės aktams, darantiems neigiamą įtaką gimstamumui, skatinant nepalankų požiūrį į šeimą, motinystę, tėvystę“.
Galiausiai, naujieji koalicijos partneriai nerems lytinio ugdymo programas įpareigojančių teisės aktų, „nederinant programų turinio su mokinių tėvais ir neatsižvelgiant į tėvų teisę ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus“.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę paaiškėjo naujos valdančiosios koalicijos sudėtis – socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime sutarė dėl bendro darbo. Ši trijų frakcijų valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.
