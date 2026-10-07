Kiek eurų kainuoja jūsų balsas?

Pasak Valstybės duomenų agentūros, Lietuvoje 2026 metais gyvena maždaug 2 897 000 žmonių.
Matematinius skaičiavimus reikėtų pradėti nuo rinkėjų aktyvumo, imkime Seimo rinkimus 2024 metais. Retas pasiginčys, kad šie rinkimai yra nesvarbūs.
Rinkėjų iš viso registruota 2 068 354. Rinkėjų aktyvumas buvo 41,3 proc.
Dabar susiekime skaičius su tuo, kas aktualu kiekvienam – eurais.
Lietuvos partijos, pasiekusios tam tikrą dydį, įgyja galimybę gauti pajamas, arba, tiksliau, asignavimą iš valstybės. Kitaip tariant, rėmimą iš valstybės biudžeto. O biudžete – mūsų sumokėti mokesčiai.
Pasak Seimo ataskaitos, 2024 metais įvairioms partijoms buvo paskirstyti 6 127 000 eurai. Daugiau nei 6 milijonai, pinigai nemaži.
Lygtis beveik ir baigta, galima pereiti prie matematikos. Kaip jau minėjau, imkime 2024 m. antro Seimo rinkimų turo duomenis.
Jeigu balsavo truputį daugiau nei 2 mln. gyventojų, jų aktyvumas buvo 41,3 proc., o partijoms išmokėta daugiau nei 6 mln. eurų, vieno žmogaus balsas kainavo apie 7,17 euro.
Kaip šitas skaičius gaunamas? Rinkėjų skaičius dalinamas iš aktyvumo, gaunamas balsavusių skaičius – 854 230 rinkėjų. Dabar partijoms išdalintą sumą daliname iš balsavusiųjų skaičiaus ir voilà.
Jeigu būtų balsavę visi rinkėjai, matematika gerokai lengvesnė, dotacijas iš karto daliname iš rinkėjų skaičiaus ir turime... vos 2,96 euro.
Tad pagal šią lygtį, kuo mažiau žmonių balsuoja, tuo vertingesnis kiekvienas balsas. Ir kiekvienas, kuris to nedaro, išmeta saujelę eurų į griovį. Bet pikčiausia tai, kad tie išmetami eurai – iš valstybės biudžeto. O ten – kiekvieno doro, dirbančio piliečio sumokėti mokesčiai.
Dabar padarykime eksperimentą ir tarkime, kad šiandien įvyksta rinkimai, o balsuoja 45 proc. gyventojų. Pagal aptartą lygtį turime 4,70 euro.
O jeigu dalis rinkėjų, kaip minėta teksto pradžioje, spjauna per petį ir neina balsuoti? Kitaip tariant, sumažinkime rinkėjų aktyvumą iki 30 proc. Tuomet skaičiavimai atskleidžia, kad vieno balso vertė jau siekia 7,05 euro!
Trumpai tariant, dotacijos partijoms nesikeičia, keičiasi tik balsuotojų aktyvumas ir gyventojų skaičius. Kuo mūsų balsuos daugiau, tuo mažiau pinigų išmėtysime į orą.
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