Kęstutis Budrys: Remigijaus Žemaitaičio susitikimas su Vengrijos diplomatijos vadovu buvo privatus

„Lietuva be galo vertina Vengrijos, NATO sąjungininkės, indėlį į NATO pafrontės saugumo stiprinimą. Vengrijos kariams esame dėkingi už buvimą Lietuvoje, Vengrijos kariams suteikiame geras sąlygas, ir Lietuva, kaip geras sąjungininkas ir padori valstybė, sudaro ir sudarys visas sąlygas NATO užsienio reikalų ministrui aplankyti savo karius ir jiems padėkoti už buvimą čia. (...) Visi kiti susitikimai už aviacijos bazės ribų, na, buvo privatūs“, – pirmadienį sakė Vašingtone viešintis Lietuvos diplomatijos vadovas.
Jis vylėsi, kad R. Žemaitaitis per pokalbį su Vengrijos ministru išsakė pozicijas, kurios patvirtintos 20-osios Vyriausybės programoje, tai deklaravo yra paramą Ukrainai, pasisakė dėl jos greitesnės integracijos į Europos Sąjungą.
K. Budrys tvirtino neabejojantis, jog R. Žemaitaitis svečiui išsakė pastabų dėl jo atstovaujamos šalies politikos blokuojant Ukrainos stojimą į Europos Sąjungą ir finansinę pagalbą jai.
„Aš tikiuosi, kad buvo išsakytos pastabos dėl užblokuotų taip pat ir Lietuvos pinigų, kurie yra įstrigę Europos Taikos fonde, beveik 7 mlrd. eurų, kurių negalima atiduoti Ukrainai“, – teigė užsienio reikalų ministras.
BNS rašė, kad vengrų politikas Šiauliuose lankė čia dislokuotus savo šalies karius, jį pasitiko užsienio reikalų viceministras Sigitas Mitkus.
Su Lietuvos vadovais P. Szijjarto nesusitiko.
R. Žemaitaitis savo ruožtu BNS teigė su Vengrijos politikais bendraujantis dažnai „įvairiais formatais“, taip pat turintis ryšius su Lenkijos prezidentūra, Čekijos, Vokietijos politikais.
„Įvyko vizitas, įvyko padėkojimas, tokių vizitų ateityje, matyt, dar daugės. Ir manau, kad čia užsienio politiką gal pradėsime kiekvienas politikas, kiekvienas žmogus, kiekvienas Lietuvos gyventojas formuoti, o ne per poną Budrį“, – teigė jis.
Pastaruoju metu „Nemuno aušros“ pirmininkas viešai kritikuoja Lietuvos užsienio politiką, ypač ginant Lietuvos vežėjų interesus Baltarusijoje.
R. Žemaitaitis savo paskyroje „Facebook“ tvirtina, kad dabartinė Lietuvos užsienio politika griauna pasitikėjimą valstybe.
K. Budrys savo ruožtu anksčiau teigė, kad po kai kurių „aušriečių“ lyderio pasisakymų užsienio politikos klausimais jis jaučiasi lyg „rinkdamas tai, kas pridaryta ant kilimo“.
