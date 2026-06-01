 Kasčiūnas aiškinasi dėl frazės: reikėtų sakinį suprasti, kaip jis yra parašytas

Kasčiūnas aiškinasi dėl frazės: reikėtų sakinį suprasti, kaip jis yra parašytas

2026-06-01 14:00
Augustas Stankevičius (BNS)

Feisbuko įraše su kraštutine dešine siejamą frazę „Good night left side“ (liet. „Labanakt, kairioji puse“) panaudojęs konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ragina neinterpretuoti ir šią mintį suprasti tiesiogiai.

Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas / P. Peleckio / BNS nuotr.

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„Reikėtų sakinį suprasti, kaip jis yra parašytas. Aš esu politinės dešinės atstovas ir manau, kad nereikia sukti į kairę, o reikia sukti į dešinę. Taip ir reikėtų suprasti visa tai“, – BNS kalbėjo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) vedlys.

„Kairėje yra komunizmas, komunizmas daug padarė nusikaltimų žmoniškumui, yra siejamas ir su teroru prieš mūsų tautą. Lygiai taip pat vertinu ir nacistinius nusikaltimus“, – pridūrė jis.

Frazę „Good night left side“ įprastai naudoja kraštutinės dešiniosios pakraipos grupės, įskaitant ir neonacius. Ji gimė kaip atsakas į senesnį antifašistų šūkį „Good Night White Pride“ (liet. „Labos nakties, baltųjų pasididžiavime“).

Vėliava su angliška fraze „Good Night Left Side“, lenkiška frazė „Nigdy w Lewo“ (liet. „Niekada į kairę“) bei Suvalkų „Wigry“ logotipu buvo pakabinta sekmadienį per futbolo rungtynes Kauno Dariaus ir Girėno stadione, Vilniaus „Žalgirio“ sirgalių „Pietų IV“ tribūnoje.

Svečiams iš sostinės vienu įvarčiu įveikus šeimininkus „Kauno Žalgirį“, L. Kasčiūnas socialiniuose tinkluose pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti pats politikas, laikantis „Pietų IV“ šaliką. Greta nuotraukos parašyta ir minėta frazė.

Dėl jos konservatorių vedlys komentaruose po įrašų sulaukė neigiamos reakcijos.

„Pritariu ir „Good night white pride“, ir „Good night left side“. Abiem šūkiams pritariu. Kitaip tariant, reikia šiek tiek žiūrėti į pasaulį su protu“, – kalbėjo politikas.

Dėl L. Kasčiūno įrašo feisbuke Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas socialdemokratas Laurynas Šedvydis pirmadienį kreipėsi į Etikos ir procedūrų komisiją, prašydamas ištirti, ar tokiu būdu konservatorių vadovas nepažeidė Lietuvos valstybės politikų elgesio kodekso.

L. Kasčiūnas kritikos dėl palankumo radikaliai dešinei sulaukia reguliariai.

Politiniai oponentai šiuos priekaištus dažniausiai grindžia jo praeitimi. Politikas prieš daugiau nei du dešimtmečius priklausė Lietuvos nacionaldemokratų partijai, taip pat kvietė ultradešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ atstovus atvykti į Lietuvą.

L. Kasčiūnas nuo 2025-ųjų pradžios vadovauja TS-LKD.

Šiame straipsnyje:
Laurynas Kasčiūnas
frazė

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ALGIRDAS
BUVUSIŲ ;;neo nacių'' nebūna .
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na
jei žmogus negeria, neima ir nevagia, tai dėl ko dar galima prie jo prisikabinti?
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geri
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