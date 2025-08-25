Kandidatė į premjeres Ruginienė tęs apsilankymus Seimo frakcijose

Parlamentarai dėl naujosios premjerės kandidatūros turės apsispręsti jau antradienį, rugpjūčio 26 d. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuos atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatę į premjerus, ši ne vėliau kaip per 15 dienų nuo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtintą Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
Visgi po Seimo rinkimų suformuotoje valdančiojoje daugumoje dirbusių ir į naująją valdančiąją koaliciją nepakviestų demokratų pirmininkas Saulius Skvernelis jau praėjusią savaitę teigė, kad jo frakcija parlamente I. Ruginienės kandidatūros nepalaikys.
Politikės kandidatūros nežada paremti ir parlamento opozicija – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) bei Liberalų sąjūdžio frakcijos.
Savaitės pradžioje tikimasi koalicinės sutarties pasirašymo
ELTA primena, kad socialdemokratams teko ieškoti naujo Ministrų kabineto vadovo po to, kai liepos pabaigoje atsistatydino į skandalus dėl verslo ir praeities istorijų įsivėlęs Gintautas Paluckas.
Nuspręsta, kad su naujuoju ministru pirmininku keisis ir valdančioji dauguma – naująją koaliciją socialdemokratų taryba nutarė formuoti su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime – iki šiol koalicijoje dirbę S. Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
Penktadienio vakarą posėdžiavusi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) taryba nusprendė jungtis prie socdemų vadovaujamos Seimo daugumos.
Koalicinę sutartį partijos žada pasirašyti šios savaitės pradžioje.
