Juozapaitis nusižengė etikai posėdyje panaudojęs žodį „debile“

Balandžio pabaigoje nuotoliu vykusio komiteto posėdžio metu, svarstant Lietuvos radijo ir televizijos valdysenos pakeitimus, dėl nuolatinio mikrofono išjungimo programoje „Teams“ žodžio laiku negavęs komiteto vicepirmininkas pasakė „debile“.
„Aš noriu kalbėti, žodžiu reikia pasakyti, žodžiu. Žodžiu, debile...“, – tuomet kalbėjo V. Juozapaitis.
Vėliau politikas dėl to viešai atsiprašė, teigdamas, kad netinkamą reakciją išprovokavo tą akimirką kilusi emocinė įtampa ir šis žodis nebuvo skirtas komiteto pirmininkui socialdemokratui Kęstučiui Vilkauskui.
„Pabrėžiu, kad šis pasakymas nebuvo skirtas jam asmeniškai – tai buvo emocinė reakcija į situaciją“, – dar Kultrūos komiteto posėdžio dieną viešai išplatintame atsiprašyme teigė konservatorius.
Kalbėdamas Etikos ir procedūrų komisijos nariams jis tikino, jog posėdžio metu ne kartą susidarė situacija, kai buvo neįmanoma pasisakyti dėl techniškai išjungiamų mikrofonų, kuriuos valdė K. Vilkauskas.
„Buvau įsitikinęs, kad manęs niekas negirdi, nes mano kompiuterio ekrane buvo rodomas užblokuoto mikrofono simbolis. Bet tą akimirką, būtent tą akimirką, iš emocinės nevilties man nevalingai išsprūdo tas žodis, kurio viešoje diskusijoje neturėjo būti“, – sakė politikas.
K. Vilkauskas etikos sargams nurodė supratęs, jog įžeidžiantis terminas buvo skirtas jam asmeniškai, pasak parlamentaro, taip pasisakymą traktavo ir visuomenė.
Komisija konstatavo, jog net ir emocinės įtampos aplinkybėmis vartojami įžeidžiantys ar asmenį menkinantys pasisakymai yra nesuderinami su Seimo nario statusu, menkina pasitikėjimą parlamentu bei atkreipė dėmesį, kad tai nėra pirmasis atvejis, kai V. Juozapaitis patenka į panašaus pobūdžio situacijas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)