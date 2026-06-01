 Julija Svyrydenko: dėl dronų incidentų šalims partnerėms svarbu bendrauti su Ukraina

Julija Svyrydenko: dėl dronų incidentų šalims partnerėms svarbu bendrauti su Ukraina

2026-06-01 13:49
Karolina Ambrazaitytė (BNS)

Į Aljanso rytines šalis pastaruoju metu vis įskrendant koviniams dronams, Ukrainos ministrė pirmininkė pabrėžia, kad tokių incidentų akivaizdoje bei kovoje su Rusijos skleidžiama propaganda svarbu, kad partneriai šiais klausimais bendrautų su Kyjivu.

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Julija Svyrydenko

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„Dėl Kaliningrado sudėtinga komentuoti, manau, jog matome Rusijos propagandos rezultatus Lietuvos teritorijoje. Šiandien apie tai kalbėjome. Kalbant apie dronus (...), čia svarbu bendrauti su Ukrainos puse“, – žurnalistams pirmadienį sakė Vilniuje viešinti Ukrainos premjerė Julija Svyrydenko.

„Kalbėjome apie tai, kad ekspertinė komanda turi atvykti iš Ukrainos tam, kad padėtų susikurti teisingą sistemą dronų perėmimui, kad būtų sukurtas bendras radarų laukas“, – teigė ji.

Praėjusią savaitę Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamąjį namą Rumunijoje. Bepiločiai orlaiviai pastaruoju metu buvo įskridę ir į Baltijos šalis.

Praėjusią savaitę oro pavojus paskelbtas ir Kaliningrado srityje. Tai pirmas kartas, kuomet šioje Rusijos dalyje buvo įvesti tokie ribojimai nuo karo Ukrainoje pradžios.

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