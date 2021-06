Iškeiktas M. Maldeikis policijos žada prašyti nutraukti tyrimą: žinojau, kad galiu sulaukti epitetų

Kaip trečiadienį pranešė Policijos departamentas, įvertinus situaciją, policija pradėjo administracinę teiseną dėl galimo viešosios tvarkos pažeidimo. Toks pažeidimas užtraukia baudą nuo 30 iki 140 eurų.

„Jūs nuėjote susitikti su protestuotojais, ten dėl įžeidimų, kurie jūsų adresu pradėta teisena. Jūs pats kreipėtės, kad ji būtų pradėta? Ar jūs tame mitinge jautėte grėsmę, ar policija jus deramai saugojo?“ – politiko pasiteiravo LRT laidos vedėja.

Aš tiesiog norėjau būti išgirstas.

„Aš, tiesą pasakius, net nežinojau, kad pradėtas tyrimas, man tai yra naujiena. Aš esu politikas ir esu įsitikinęs, kad man, kaip valdžios atstovui ir tam tikros galios atstovui, galioja kiti kriterijai ir jeigu tas tyrimas judės toliau, aš prašysiu policijos, kad jis būtų nutrauktas. Aš tikrai to nežinojau. Aš net nežinau, apie kokį epizodą kalbama. Eidamas aš žinojau, kad galiu sulaukti tam tikrų epitetų, bet tai yra normalu, aš atstovauju tam tikras politines pažiūras, einu į vietą, kurioje žmonės turi kitokias ir kad sulauksiu epitetų yra normalu, aš to visiškai netraktuoju kaip kažkokios didelės grėsmės sau. Ir to netraktavau. Aš tiesiog norėjau būti išgirstas“, – LRT laidoje sakė Seimo narys.

Tačiau ar gali Seimo narys paprašyti nutraukti teiseną ar, visgi, tai priklauso ne nuo jo norų, jeigu pareigūnai jau įvertino, kad tai buvo galimas pažeidimas?

„Ar tai būtų Seimo narys, ar tai būtų bet kuris kitas Lietuvos Respublikos pilietis, jis tyrimo metu turės pareikšti vieną ar kitą poziciją. Ir ta pozicija yra svarbi tyrimo prasme. Šioje vietoje irgi bus ne išimtis“, – situaciją komentavo policijos generalinis komisaras Renatas Požėla.

Kaip skelbta anksčiau, pasikalbėti su protestuotojais atvykęs M. Maldeikis iš karto protestuotojų buvo pasitiktas pasipiktinimo šūksniais. Vis tik labiausiai renginio dalyviai pasipiktino, kai jis su protesto akcijos organizatoriumi Raimondu Grinevičiumi bandė diskutuoti apie Stambulo konvenciją. „Jeigu mes imame Stambulo konvenciją, jos nėra ratifikavusios tik kelios Europos Sąjungos šalys. Atsisakė, kiek žinau, Turkija...“, – protestuotojams savo argumentus bandė dėstyti M. Maldeikis.

Vis tik politiko argumentų renginio dalyviai nesiklausė. Pasipiktinę protestuotojai M. Maldeikiui šaukė „Eik lauk“ ir išplūdo keiksmažodžiais. M. Maldeikis taip pat renginio dalyviams bandė išdėstyti savo poziciją dėl Partnerystės įstatymo, rinkimų sistemą, tačiau protestuotojai ir šių politiko argumentų nebuvo linkę išklausyti.