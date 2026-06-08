IRD vadovė pasisiūlė atsistatydinti, bet Kondratovičius mano, kad tam ne laikas

„Jau prieš dvi savaitės ji pati buvo pas mane atėjusi su siūlymu išeiti iš darbo“, – pirmadienį žurnalistams spaudos konferencijoje kalbėjo V. Kondratovičius
„Ne laikas dėl to šiandien kalbėti – reikia susitvarkyti. Natūralu, kad dar vienas komandoje smūgis būtų, sakyčiau“, – pabrėžė jis.
VRM vadovas patikino, kad kol kas IRD direktorė darbus tęsia kaip įprasta.
„Šiandien ji kol kas dirba, jokių prašymų nepateikusi ir aš kažkokių tarnybinių patikrinimų nepradėjęs“, – nurodė jis.
Naujienų portalas „15min“ rašė, kad paaiškėjus apie galimą įsilaužimą į 50 VRM pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras, V. Kondratovičius paragino V. Rūkštelę trauktis iš pareigų. Portalo šaltinių žiniomis, tokią savo poziciją ministras vadovei išsakė pirmadienį.
Kaip praėjusią savaitę skelbė naujienų portalas „15min“, atsakingos institucijos šiuo metu tiria aplinkybes dėl galimų įsilaužimų į VRM pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras. Ministras portalui penktadienį teigė negalintis nei patvirtinti, nei paneigti informacijos apie galimą plataus masto įsilaužimą.
Portalo žiniomis, informacija apie įsilaužimą į keliasdešimt VRM IT sistemų paskyrų ministerijos vadovybei galėjo būti žinoma dar gegužės pradžioje, apie tai užsiminta ir kai kuriuose tarpinstituciniuose pasitarimuose.
Kaip skelbė ELTA, Generalinė prokuratūra tiria incidentą, per kurį iš Registrų centro (RC) galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto išrašų, dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Duomenų apsaugos inspekcijos teigimu, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis – siekia apie 0,5 mln.
Seimo opozicija surinko parašus, reikalingus inicijuoti laikinąją parlamentinę tyrimo komisiją, kuri turėtų aiškintis duomenų vagystės aplinkybes.
Iš pareigų pasitraukęs buvęs RC vadovas Adrijus Jusas teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje, tačiau galimybes pranešti apie incidentą ribojo teisėsaugos pradėtas tyrimas, prokurorai tyrimą pradėjo balandžio 5 d.
Registrų centras teigė, kad jo pareiga yra informuoti gyventojus apie jų duomenų vagystę, o ne pranešti visuomenei apie ikiteisminį tyrimą.
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