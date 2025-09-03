Inga Ruginienė susitiks su kandidate į socialinės apsaugos ir darbo ministrus

J. Zailskienė BNS yra sakiusi, kad tarp svarbiausių prioritetų matytų būsto jaunoms šeimoms prieinamumo didinimą. Ji taip pat akcentavo dėmesį skirsianti vyresnio amžiaus gyventojų didesnėms galimybėms įsitraukti į visuomeninį gyvenimą.
Anot J. Zailskienės, sukaupta politinė patirtis Prienų rajono savivaldybėje, Seime, leis jai tinkamai atlikti ministrės pareigas.
J. Zailskienė šiuo metu Seime eina Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojos pareigas. Prieš tai nuo 2019 iki 2020 metais dirbo Prienų rajono administracijos direktore, o nuo 2015 metų – mero patarėja.
