Gitanas Nausėda: Lietuva su NB8 svarstys prisijungti prie Donaldo Trumpo Taikos tarybos

2026-01-21 20:24
Dominykas Biržietis (BNS)

 Lietuva pirmiausia su Šiaurės ir Baltijos šalių aštuonetu (NB8) svarstys jungtis prie JAV prezidento Donaldo Trumpo vadinamosios Taikos tarybos, sako prezidentas Gitanas Nausėda.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / Reuters nuotr.

Šalies vadovas naujienų portalui „15min“ trečiadienį telefonu duotame interviu patvirtino gavęs neoficialų kvietimą prisijungti prie šios tarybos.

„Jis toks ne visai formalizuotas. Bet, tiesą sakant, čia situacija kinta kiekvieną dieną, tai galime gauti ir formalizuotą kvietimą“, – nurodė G. Nausėda.

Jis pažymėjo, kad sutikimą dalyvauti Taikos taryboje davė valstybės, „kurių buvimas ten atrodo šiek tiek groteskiškas“, kaip Baltarusija, bet Lietuvos dalyvavimas vis tiek yra svarstytinas.

„Mes neatsisakome svarstyti. Tam tikrus neformalius signalus gavome dėl noro ar nenoro prisijungti. Spręsime šituos klausimus derindamiesi su mūsų partneriais ir pirmiausia NB8 partneriais“, – sakė prezidentas.

Taip jis kalbėjo po D. Trumpo kalbos Šveicarijoje, Davose, kur vyksta Pasaulio ekonomikos forumas.

NB8 formate dalyvauja Suomija, Švedija, Danija, Norvegija, Islandija, Lietuva, Latvija ir Estija.

Norvegijos vyriausybė anksčiau trečiadienį pareiškė neprisijungsianti prie Taikos tarybos, nes amerikiečių pasiūlymas kelia daug klausimų, reikalaujančių tolesnio dialogo.

Kaip rašė BNS, JAV lyderio steigiama Taikos taryba yra tarptautinių konfliktų sprendimo institucija, kurioje nuolatinė narystė kainuoja iki 1 mlrd. JAV dolerių (0,86 mlrd. eurų).

Taikos taryba iš pradžių buvo sumanyta prižiūrėti karo nuniokoto Gazos Ruožo atstatymą, tačiau chartija, regis, neapriboja jos vaidmens vien tik šia palestiniečių teritorija.

D. Trumpas prie tarybos pakvietė prisijungti ir Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, sukeldamas ypatingą JAV sąjungininkų nerimą dėl Maskvos plataus masto invazijos į Ukrainą.

Savo ruožtu, Rusija džiūgavo dėl Grenlandijos ginčo ir pasiuntė aukšto rango V. Putino pasiuntinį Davose susitikti su JAV pareigūnais Ukrainos klausimais.

 

