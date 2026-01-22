Gabrielius Landsbergis: tai mane iš tiesų neramina

BBC paklaustas, ar NATO narės Europoje jaučiasi užtikrintos, kad Amerika jas gins, G. Landsbergis kvietė pažvelgti į dabartinę situaciją iš Rusijos perspektyvos.
„Aš, kaip ir daugelis kitų, esu beveik tikras, kad NATO idėja eižėja. Ką mes apie tai manome yra vienas dalykas. Bet mane šiek tiek labiau neramina, ką apie tai galvoja ponas Putinas. Kai (...) mes matome, kaip Rusijos vyriausybė tviteryje skelbia džiaugsmingas žinutes apie vidinius NATO nesutarimus, tai mane iš tiesų neramina. Nes jeigu jie mano, kad NATO nebeegzistuoja arba bent jau nėra pasirengęs ginti savo mažesnes, arčiau Rusijos esančias sąjungininkes, tai taip pat sudaro prielaidas pačios Rusijos agresijai“, – sakė jis.
Vedėjui paprašius patikslinti, ar dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo veiksmų Lietuva tapo labiau pažeidžiama, G. Landsbergis pagrindiniu pavojumi įvardijo Aljanso silpnėjimą.
„Manau, kad Lietuva ir kitos NATO šalys, kurios susiduria su Rusija, yra labiau pažeidžiamos dėl silpnesnio NATO (...) Transatlantinė erdvė dešimtmečius buvo taikos ir stabilumo teritorija, savotiška tvirtovė, o kiti regionai galbūt norėjo tokio paties stabilumo ir gero valdymo. Dabar, mano manymu, Kinijos vyriausybė, Rusijos vyriausybė (...) džiaugiasi matydamos, kaip mes grimztame į nesutarimus, susiskaldome ir tampame gerokai silpnesni. Taigi nėra abejonių, kad bent jau ši pasaulio dalis šia prasme yra mažiau stabili“, – kalbėjo buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras.
Kaip skelbta, dėl D. Trumpo grasinimų perimti Grenlandiją, kuri yra autonominė NATO narės Danijos Karalystės dalis, Europos ir jos pagrindinio sąjungininko Vašingtono santykiuose kilo didžiausia krizė per kelis dešimtmečius.
Apie griūvančią pasaulio tvarką ketvirtadienį Pasaulio ekonomikos forume Davose kalbėjo Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, panašią poziciją dieną anksčiau išdėstė ir Kanados ministras pirmininkas Markas Carney.
