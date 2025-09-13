Radoslawas Sikorskis: NATO nekariauja, tai Rusija skleidžia savo karą prieš Ukrainą

Ukrainos sostinėje R. Sikorskis susitiko su prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir kitais Ukrainos bei užsienio aukšto rango pareigūnais. Jis derėjosi, be kitų dalykų, dėl keitimosi patirtimi dronų technologijų klausimais.
Bendroje spaudos konferencijoje su ukrainiečių užsienio reikalų ministru Andrijumi Sybiha R. Sikorskis kalbėjo apie trečiadienio naktį įvykusį rusų dronų reidą į Lenkijos oro erdvę, kai Maskva vykdė didelio masto ataką prieš Ukrainą.
Incidento metu Lenkijos oro erdvė buvo pažeista mažiausiai 19 kartų ir lenkai perėmė dronus, kėlusius tiesioginę grėsmę, sako Varšuva. Lenkija dėl šio atvejo tapo pirmąja NATO nare, šaudžiusia per karą Ukrainoje.
„NATO nekariauja su Rusija, bet Rusija tempia savo karą už Ukrainos ribų, taigi, NATO veikė danguje ir (...) mes numušėme tuos rusų dronus“, – reporteriams sakė R. Sikorskis.
Po Lenkijos oro erdvės pažeidimo Lenkijoje pradėta intensyviai spėlioti, kad už dronų įsibrovimo stovi Ukraina, bet lenkų aukšto rango pareigūnai, įskaitant prezidentą ir ministrą pirmininką, tai paneigė.
R. Sikorskis taip pat kreipėsi į tuos, kas skleidžia tokias spėliones: „Kiekvienas, teigiantis, kad į Lenkijos oro erdvę įskridę dronai buvo Ukrainos provokacija, yra sąmoningas Rusijos propagandos bendrininkas. Turime vengti dezinformacijos, nes tai buvo rusų dronai ir rusų operacija.“
Be to, lenkų diplomatijos vadovas sakė, kad minimi dronai į Lenkijos teritoriją įskrido ne tik iš Ukrainos, bet ir iš Baltarusijos.
Kalbėdamas apie Kyjivo įsipareigojimus po minimo incidento, R. Sikorskis sakė, kad Ukraina yra pasirengusi bendradarbiauti drauge atremiant tokius iššūkius.
Ukrainai susitikimas reiškė dar vieną patikinimą, kad Varšuva ir toliau rems karo draskomą šalį.
„Nepaliksime draugų ir sąjungininkų, kai jie susiduria su augančia agresija. Todėl norime plėtoti savo karinį bendradarbiavimą su Ukraina, taip pat ir gynybos pramonės srityje“, – sakė R. Sikorskis.