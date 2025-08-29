Gabrielius Landsbergis negailėjo kritikos: tai pražūtinga

Socialiniame tinkle „X“ jis rašė, kad tokia žinia yra pražūtinga ir tik privers Kremlių trinti rankomis.
„Jis tai supras kaip mūsų galutinį atsisakymą siekti Ukrainos pergalės mūšio lauke. Galime tiesiog pasakyti teroristams, kad jie laimėjo. Tai ne tik kelia nerimą, tai pražūtinga“, – rašė jis.
Ugnį pakurstė ir Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen žodžiai po jos pokalbių su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
„Ką tik kalbėjomės su prezidentu Zelenskiu, paskui – su prezidentu Trumpu po masinio smūgio Kyjivui, per kurį nukentėjo ir mūsų ES biurai. Putinas turi sėsti prie derybų stalo“, – platformoje „X“ rašė U. von der Leyen.
Anot jos, „turime užtikrinti teisingą ir ilgalaikę taiką Ukrainai su tvirtomis ir patikimomis saugumo garantijomis, kurios pavers šalį plieniniu ežiu“.
Nakties iš trečiadienio į ketvirtadienį Rusijos ataka Ukrainoje – viena barbariškiausių per kelis mėnesius. Vien Kyjive smogta dviem dešimtims vietų. Naujausiais duomenimis, žuvo septyniolika žmonių, tarp jų – keturi vaikai.