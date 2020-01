G. Nausėda: po Sausio įvykių daviau sau savotišką įžadą

Seime vykusiame Laisvės gynėjų dienos minėjime dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad jam Sausio 13-oji buvo šiek tiek kitokia, nes įvykius teko stebėti per atstumą, studijuojant Vokietijoje.

„Tuo metu aš studijavau Vokietijoje, visa tai mačiau per atstumą. Ir patikėkite – nuo to buvo tiktai dar sunkiau, kadangi tuos sunkius įvykius teko matyti per ekraną, neturint galimybių kažkaip greitai grįžti į šalį ir būti kartu su savo artimaisiais. Tuo metu negalima buvo susiskambinti su savo tėveliais, su žmona, buvome ką tik neseniai keletas mėnesių vedę. Tiesą sakant, blaškiausi, kada trečią ar ketvirtą dieną pavyko susiskambinti, tėvai sako taip: „Vis tiek tu dabar neparvažiuosi, kadangi sienas pridarė, traukiniai normaliai nevažinėja, sūnau, pasilik ir mokykis, studijuok, įgyk išsilavinimą, tu būsi naudingas savo šaliai tokiu būdu“, – savo prisiminimais su žurnalistais Seime pasidalino prezidentas G. Nausėda.

Šalies vadovo teigimu, po to jis yra davęs sau savotišką įžadą ilgam šalies nepalikti.

„Tai man taip giliai įsirėžė į širdį, kad nuo to laiko aš, tiesą sakant, daviau sau savotišką įžadą niekada ilgai šalies nepalikti, kad netektų paskui gailėtis, kad esi kažkur toli tais lemtingais momentais, kuomet sprendžiasi šalies istorija“, – sakė G. Nausėda.