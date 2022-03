G. Nausėda: tikimės pagalbos iš Vokietijos pertvarkant Lietuvos oro gynybą

Jis tai sakė po Rukloje vykusio susitikimo su Vokietijos vadovu Franku Walteriu Steinmeieriu (Franku Valteriu Šteinmejeriu).

„Mums reikia pereiti į kitą etapą ir iš oro policijos į oro gynybos sistemą, nes tai yra viena iš svarbiausių kolektyvinės gynybos ir kolektyvinio atgrasymo priežasčių, veiksnių ir mes ketiname šį darbą tęsti“, – ketvirtadienį žurnalistams Rukloje sakė šalies vadovas.

„Tai yra nepaprastai svarbu žvelgiant į tai, kaip Rusija šiandien naudojasi Ukrainos oro erdve, įgijusi ten dominavimą. Kokius didžiulius nuostolius tiek žmonių, tiek pastatų, tiek infrastruktūros ji sukelia tuo savo dominavimu“, – teigė jis.

Prezidento teigimu, Lietuva taip pat yra pasiruošusi ir priimti daugiau Vokietijos karių.

„Esame pasirengę priimti dar daugiau Vokietijos karių savo teritorijoje ir tikimės, kad Vokietija kuo greičiau nuspręs vėl padidinti karių skaičių mūsų šalyje“, – kalbėjo G. Nausėda.

Anot jo, sąjungininkų vienybė ir solidarumas Rusijos karo prieš Ukrainą fone yra gyvybiškai svarbūs.

„Šiuo metu, kai mes susitinkame, Ukrainoje vyksta mūšiai. Ukrainos tauta kovoja ne tik už savo šalies laisvę ir suverenumą, bet ir už laisvę, demokratiją visoje Europoje“, – sakė Lietuvos vadovas.

Jis pridūrė, kad Rusijos pradėtas karas Ukrainoje yra jos vadovo Vladimiro Putino ataka prieš visą Europą ir visą pasaulį.

„Mes negalime leisti agresoriui kruvinomis rankomis perbraižyti pasaulio žemėlapio ir diktuoti savo sąlygų. Agresoriui reikia duoti atkirtį“, – teigė G. Nausėda.

Lietuvos prezidentas pabrėžė, kad jeigu V. Putinas karo Ukrainoje nenutrauks, Rusija kentės nuo „skausmingų pasekmių“.

Vokietija vadovauja Lietuvoje dislokuotam NATO batalionui, o šiemet papildomai atsiuntė į šalį kelis šimtus karių.

Vokietijos prezidentas: V. Putinas praliejo broliškos tautos kraują

Ketvirtadienį Lietuvoje apsilankęs Vokietijos prezidentas deklaravo besąlyginę parą Lietuvai bei pasmerkė karą Ukrainoje pradėjusį Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.

„Rusijos prezidentas praliejo Rusijai broliškos tautos kraują. Šis karas – tarptautinės teisės pažeidimas ir niekas jo istorijoje negalės pateisinti: kad vaikai netenka tėvų, kad šeimos yra išardomos, kad žmonės netenka visko, ką susikūrė sunkiu laikmečiu“, – teigė kartu su Lietuvos vadovu Gitanu Nausėda Rukloje apsilankęs Vokietijos prezidentas.

„Šimtai tūkstančių priversti palikti savo namus, tūkstančiai nekaltų žmonių buvo nužudyti jau per pirmąsias 7 karo dienas. Ir toliau griaunami miestai, naikinama infrastruktūra“, – sakė Frankas Walteris Steinmeieris.

„Nepaliksime Ukrainos vienos jai sunkiausiu metu. Prezidentas Putinas atnešė begalines kančias Ukrainos žmonėms. Prezidentas Putinas pradėjo šį karą, jis gali jį bet kada ir nutraukti. Ir jis privalo jį nutraukti. Jei jis jo nenutrauks tuomet gali būti naudojama vis sunkesnių ginklų ir taip sunaikinama vis daugiau žmonių“, – teigė Vokietijos prezidentas.

Kartu jis pažymėjo, kad tiek Vokietija, tiek NATO aljansas remia ir besąlygiškai toliau rems Lietuvą ir kitas rytinio NATO flango valstybes.

„Mes tvirtai palaikome lietuvius, estus ir latvius. Palaikome žmones Lenkijoje, Slovakijoje, Vengrijoje ir Rumunijoje bei kitus sąjungininkus Rytuose. Karas sugrįžo prie pat jų sienų“, – sakė jis.

„Aljanso solidarumas veikia be jokių „jeigu“ ir „bet“. Vokietija yra patikima kolektyvinės Aljanso gynybos partnerė. Vokietijos Vyriausybė tai įrodė neseniai priimdama sprendimus atsiųsti pastiprinimą į Baltijos šalis bei Slovakiją ir Rumuniją. Be to ji nusprendė padidinti ženkliai išlaidas gynybai“, – sakė Frankas Walteris Steinmeieris.