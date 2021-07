G. Landsbergis paragino ES gilinti ekonomines sankcijas Baltarusijos režimui

Ministras pasiūlė rengti penktąjį sankcijų paketą Baltarusijos režimui, kol Aliaksandras Lukašenka nesustabdys neteisėtos migracijos srautų.

„Bendrais instrumentais ir mechanizmais ES privalo atgrasyti autoritarinius kaimynus nuo neteisėtos migracijos kaip hibridinio ginklo naudojimo prieš valstybės nares. Manau, kad sankcijų gilinimas – viena efektyviausių priemonių“, – išplatintame pranešime cituojamas G. Landsbergis. Kaip teigiama pranešime, užsienio reikalų ministras taip pat informavo ES kolegas, kad per pastaruosius šešis mėnesius Lietuvą per Baltarusijos sieną pasiekė 21 kartą daugiau nelegalių migrantų nei per visus 2020 metus.

Pirmadienį dalyvaudamas ES užsienio reikalų taryboje G. Landsbergis tai pat pažymėjo, kad bendrijai būtina vieninga, koordinuota ir efektyvi nelegalių migrantų grąžinimo politika.

„Lietuva dėkinga sąjungininkams už dėmesį, supratimą ir solidarumą. Jau artimiausiu metu mus pasieks dar daugiau sąjungininkų pagalbos – atvyksta ir pareigūnai, ir technika. Vis dėlto tik labai aiški ir vieninga ES nelegalių migrantų grąžinimo politika gali iš esmės užkardyti kelią nusikalstamoms grupuotėms ir režimams išnaudoti nelegalią migraciją savo tikslams. Europos žinia turi būti trumpa ir tiksli – nelegaliai į ES patekę asmenys, kuriems negali būti skiriamas pabėgėlio statusas, bus grąžinti į savo kilmės šalis“, – sakė ministras G. Landsbergis.

Pasak Lietuvos užsienio reikalų ministro, reikia aktyvaus Europos Komisijos ir Frontex įsitraukimo ne tik vykdant ES išorinės sienos apsaugą, bet ir teikiant humanitarinę pagalbą migrantams, bendradarbiaujant su neteisėtos migracijos kilmės šalimis, vykdant grąžinimą ir readmisiją, neatmetant ir perkėlimo galimybių ateityje.

Lietuvos diplomatijos vadovas kolegoms Briuselyje akcentavo, kad remiamas Maskvos, Baltarusijos režimas užsiima neteisėta migrantų kontrabanda ir rengia precedento neturinčią hibridinę ataką prieš Lietuvą ir ES. Atidaręs naują Rytų Europos nelegalios migracijos kelią, pasinaudodamas pabėgėliais.

„Lukašenka siekia didinti spaudimą ES ir Lietuvai, griežtai kritikuojančiai plataus masto žmogaus teisių pažeidimus Baltarusijoje, pakeisti ES poziciją dėl sankcijų. Kartu išbando ir ES veiksmų efektyvumą ir vienybę,“ – sakė ministras.