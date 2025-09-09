EVT vadovas apie Baltijos gynybos linijos, „Rytų skydo“ projektus: turime palaikyti bendru biudžetu

„Manau, kad visiems – labai aišku, jog mūsų išorės sienos yra mūsų bendros sienos. Todėl jas turime ginti visi kartu. Turime dalytis šios gynybos naštą, nes Baltijos valstybės gina ne tik save, bet ir visas Europos Sąjungos valstybes nares nuo Baltijos iki Kipro ir Portugalijos. Tai turi būti bendros pastangos, o bendras pastangas turi remti bendras biudžetas“, – žurnalistams antradienį sakė politikas.
Taip jis kalbėjo paklaustas apie Baltijos šalių gynybos linijos ir Lenkijos „Rytų skydo“ iniciatyvas.
Kaip rašė BNS, Baltijos šalys ir Lenkija birželio pabaigoje kreipėsi į ES institucijas, ragindamos remti Bendrijos rytinės sienos apsaugos projektus.
Anot Prezidentūros, laiške išskiriamos dvi strateginės iniciatyvos – Baltijos šalių gynybos linija ir „Rytų skydas“, kuriomis siekiama didinti atgrasymo galimybes palei ES ir NATO rytinę sieną bei įgyvendinti kompleksines gynybos priemones, šių iniciatyvų įgyvendinimas jau koordinuojamas tarp keturių valstybių.
Laišką pasirašiusių šalių lyderiai ragina ES institucijas pripažinti šias iniciatyvas bendro Europos intereso projektais ir svarstyti jiems įgyvendinti reikalingą finansinę bei politinę paramą, pasitelkiant visas prieinamas ES priemones.
