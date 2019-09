Europos Parlamente A. Kubilius įkūrė Lietuvos klubą

„Tokio susivienijimo, tokio Klubo iki šiol nėra buvę. Europos Parlamento nariai daugiausiai dirba savo partinėse grupėse ir komitetuose ar delegacijose. „Lietuvos klubas“ steigiamas tam, kad sustiprintume bendrą Lietuvos atstovų darbą. Klubo tikslas – sudaryti geresnes galimybes siekti svarbių Europos Sąjungai ir Lietuvai tikslų, efektyviau keistis reikalinga informacija pirmiausia tarpusavyje, taip pat su Lietuvos atstovybe prie ES, Lietuvos Vyriausybe, Seimu, Prezidentūra, kitomis šalies valdžios institucijomis bei interesų grupėmis, taip pat ir su Europos Sąjungos institucijomis bei organizacijomis“, – teigia europarlamentaras A.Kubilius.

Be to, pasak jo, Klubas sieks užmegzti bendradarbiavimo ryšius su kitų šalių parlamentarais, nepaisant to, kokiai politinei grupei jie priklauso.

„Ypatingas dėmesys bus skiriamas partnerystei su Baltijos šalių, Lenkijos, Šiaurės šalių parlamentarais“, – pažymi EP narys.

„Lietuvos klubui“ vadovaus pirmininkas, kuris pagal Klubo nuostatas bus skiriamas remiantis rotacijos principu. Kadangi TS-LKD delegacija Europos liaudies partijos grupėje parlamente yra didžiausia, pirmajam periodui vadovaus TS-LKD delegacijos vadovas europarlamentaras A. Kubilius.

Numatoma, kad Klubo susitikimai vyks reguliariai Europos Parlamento plenarinių sesijų Strasbūre metu.