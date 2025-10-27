ES vadovai į Lietuvą leidžiamus kontrabandinius balionus pavadino hibridine grėsme ir provokacija

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) socialiniame tinkle „X“ teigė, kad „Europa visiškai solidarizuojasi su Lietuva“.
„Tai yra destabilizacija. Tai provokacija. Mes tai vadiname tikruoju vardu: hibridinė grėsmė. Mes to netoleruosime, – įraše sakė ji. – Tai dar viena priežastis paspartinti mūsų pavyzdines iniciatyvas – „Rytų flango sargybą“ (Eastern Flank Watch), ir „Europos dronų gynybos iniciatyvą“.“
Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa (Antoniju Košta) įraše „X“ taip pat išreiškė palaikymą Lietuvai, Baltarusijos veiksmus pavadindamas „nuolatiniais ir provokuojančiais veiksmais prieš ES ir jos valstybes nares“.
„Ši hibridinė veikla turi liautis, o Baltarusija turi užkirsti kelią tolesniems incidentams. ES toliau darys spaudimą režimui dėl jo bendrininkavimo Rusijos kare prieš Ukrainą ir rems ES rytinės sienos apsaugą“, – sakė jis.
BNS rašė, kad praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Dėl kontrabandinių balionų grėsmės neribotam laikui uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktai.
Anot premjerės Ingos Ruginienės, kariuomenė nuo pirmadienio ėmėsi „visų priemonių, įskaitant ir kinetinių“ balionams numušti, taip pat Ministrų kabinetas šią savaitę svarstys Baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis bus įteisintas laisvės atėmimas už kontrabandą.
Lietuva dėl balionų grėsmių taip pat žada konsultuotis su sąjungininkais, Užsienio reikalų ministerijai pavesta derinti papildomą sankcijų paketą Baltarusijai.
