ERK pirmininkė: siūlau keltis Europai ir nemanyti, kad Rusija sustos Ukrainoje

R. Morkūnaitė-Mikulėnienė teigia, kad laiško ES parlamentarams tikslas – parodyti Vakarų politikams Rusijos konstruojamą propagandą ir pakviesti griežtai pasmerkti Kremliaus režimo bandymus pateisinti savo brutalius veiksmus Ukrainoje.

„Tuo pat metu, kai pasaulis baisėjosi žiniomis iš Bučos, Rusijos režimo kontroliuojamame propagandiniame kanale „Ria Novosti“ pasirodė šiurpą kelianti publikacija apie Rusijos planus sunaikinti Ukrainą. Tekste konstruojamas melagingas ir absurdiškas pasakojimas apie Ukrainos „nacifikaciją“ ir pabrėžiamas žiaurus bei ilgalaikis „denacifikacijos“ tikslas. Tokios publikacijos oficialiame Rusijos žiniasklaidos kanale aiškiai parodo, kam režimas yra pasiruošęs ir kokį brutalų planą jau šiandien įgyvendina Ukrainoje“, – pranešime teigia ERK pirmininkė.

R. Morkūnaitė-Mikulėnienė atkreipia dėmesį, kad propagandiniame Kremliaus ruporų tekste absurdiški kaltinimai metami ir Vakarams. Todėl, pasak jos, negalime atmesti tikimybės, kad Rusija panašius planus kuria ir kitoms demokratinėms laisvojo pasaulio valstybėms.

„Formuluotės tarsi iš paralelinės visatos, keliančios šiurpą ir pasišlykštėjimą. Mes išgirdom, bet ar išgirdo ir suprato Vakarų Europa? Siūlau keltis Europai ir nemanyti, kad Rusija sustos Ukrainoje. Vakarai turi būti budrūs ir principingi Rusijos vykdomiems nusikaltimams”, – tvirtina R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Konservatorė pabrėžia, kad būtent šiuo propagandiniu tekstu Rusija pripažįsta savo nusikaltimus Ukrainoje.

„Publikacija yra politinė Kremliaus deklaracija apie Rusijos norą sunaikinti Ukrainą. Labai svarbu kuo plačiau paskleisti žinią apie tokius Rusijos režimo propagandinius tekstus bei visomis pastangomis užkirsti kelią tokių vizijų išsipildymui. Turime visomis išgalėmis siekti, kad Rusijos režimo vykdomi karo veiksmai ir nesuvokiamas žiaurumas Ukrainos teritorijoje sulauktų pačio griežčiausio ir vienbalsio laisvojo ir demokratinio Vakarų pasaulio atsako“, – sako ERK pirmininkė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Penktadienį parlamentarė į anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų ir italų kalbas išverstą publikaciją išsiuntė ES šalių parlamentarams.

Straipsnis „What Russia should do with Ukraine?“ – sukrečiantis Rusijos režimo propagandos pavyzdys. Publikuotame kanalo „Ria Novosti“ tekste gausu propagandos ir nieko bendro su realybe neturinčių teiginių ir kaltinimų Ukrainai. Straipsnyje Vakarai yra kaltinami „Ukrainos nacizmo“ kūrimu. Akcentuojama neišvengiama Rusijos „denacifikacija“ ir „deukrainizacija“. Bauginančiame bei propagandiniame straipsnyje apibrėžiami tolesni Rusijos kariuomenės veiksmai, kuriais bus siekiama „išlaisvinti Ukrainą nuo nacių valdžios“.