Ekspertas – apie naujus lyderius reitingų lentelėje: čia prasideda visas įdomumas

– Iki prezidento rinkimų dar pora metų. Ar tokia apklausa turi kokios nors svarios reikšmės?

– Pati apklausa savaime turi reikšmę, nes parodo, kaip žmonės reaguoja į skirtingus politikus ir ką mato galimais lyderiais. Apklausa ir parodė, kad šiuo metu vertinimas yra toks. Teisingai pastebėta, kad dveji metai yra labai ilgas laiko tarpas.

– Ar tokios apklausos turi kokią nors įtaką žmonėms, kurie jas mato ir galbūt kitą kartą jų nuomonės klaus? Ar yra taip, kad asmenys, kurie dabar yra kažkur reitingų apačioje, tampa dar nepopuliaresni arba – priešingai?

– Yra toks vadinamas avių bandos efektas, kai viena avis kažkur eina, o didžioji dauguma jai seka iš paskos. Na, bet vis dėlto – dveji metai. Jeigu dabar kažkas paskui kažką eina, tai žiūrint į tą laikotarpį, teoriškai kažkam svarbu, kažkam įdomu. Jeigu žiūrėtume plačiau, ne tik prezidento rinkimų kontekste, va čia prasideda visas įdomumas. Šie reiškiniai yra įdomūs tuo, kas vyksta dabar. O dabar vyksta kalbos, pasistumdymai aplink Vyriausybę. Dabar jau prasidėjusi ir savivaldybių tarybų bei merų rinkimų kampanija. Čia ir yra visas įdomumas, ar tai turės poveikį šiuo metu vykstantiems procesams. Ar tie žmonės, kurie, pavadinkime, taip kyla reitinguose į viršų, turės kažkokią vėliavos reikšmę. Ar jais kažkas pasinaudos, bandys patraukti į savo pusę, ar jie patys kažką parems.

– Jūsų nuomone, iš to, ką matote viešojoje erdvėje, kaip kalba mūsų prezidentas Gitanas Nausėda, ar jis ryšis dar vienai kadencijai?

– Na, jis labai norėtų. O ar ryšis, per anksti kalbėti. Iš tiesų realiai žiūrint per tuos dvejus metus tiek daug dalykų gali įvykti, tiek daug politinėje erdvėje pasikeisti žaidėjų. Jų pozicijos gali radikaliai pasikeisti, įvykti didelių pokyčių, nes savivaldybių tarybų ir merų rinkimai iš tiesų turės nemažą poveikį. Per tą laiką, reikia tikėtis, baigsis karas Ukrainoje. Tai irgi turės poveikį Vyriausybės veiklai. Keisis vyriausybės situacija ir jos vertinimas su sąlyga, jeigu karas baigsis sėkmingai. Ir vėlgi – 2024 metais mes turėsime visiškai kitokią politinę erdvę, kitokią situaciją.

– Kada maždaug galėtume matyti visą vaizdą, kas bus kandidatai ir kaip galėtų pasisukti balsų persvara?

– Geriausiu atveju kitų metų pabaigoje.

– Sugrįžkime prie lentelės, kurią šiandien pamatėme. Vienas žmogus, kuris kol kas nėra prabilęs, kad ketintų kandidatuoti į prezidentus, tai – advokatas Ignas Vėgėlė. Koks tai fenomenas?

– Tai yra labai sėkmingas nuomonės lyderis, kuris nepadarė labai reikšmingų klaidų, t. y. antivakserių judėjime jis netapo „Didžiojo šeimos gynimo maršo“ kažkokia vėliava, nelaikė plytos prie Seimo.

– Vis dėlto jo pozicija yra aiški?

– Taip, jo pozicija yra aiški. Jis turi aiškią tą žmonių grupę palaikančią poziciją, bet nepaisant to, jį garbingoje kompanijoje būtų galima sodinti prie stalo. Šiuo atveju jis yra šiek tiek išskirtinis, nes, pavyzdžiui, kokį nors Artūrą Orlauską jau nepriimtume už rimtą kandidatą. O I. Vėgėlė vis dėlto yra dar ir advokatas, taip pat jis turi kalbos, gebėjimo argumentuoti dovaną ir tuo naudojasi.

– Bet šis žmogus vis dėlto iškilo pandemijos metu, kai buvo ribojimai, o dabar situacija kita. Kodėl jis šiuo metu skina laurus?

– Jo nuopelnas labai paprastas: jis gina priespaudos žmones, t. y. tuos, kurie jaučiasi neteisingai įspęsti į kampą, nusivylę gyvenimu, apskritai savo padėtimi visuomenėje. Jis yra tas, kuris sako: „Aš jus girdžiu“. Tad natūralu, kad tuos žmones ir pritraukia. Tai yra reikšminga žmonių dalis – nuo 5 iki 10 proc. gyventojų tikrai gali būti tokiais laikomi.

– Na, jo reitingai neblogai paaugo. Per vieną mėnesį, žiūrint nuo rugsėjo iki spalio, tikriausiai trimis procentais. Kaip manote, kas laukia toliau? Mes išgirsime, kad šis žmogus ruošiasi eiti į politiką?

– Sakyčiau, mes artimiausiu metu pamatysime, ar I. Vėgėlė turi rimtų ketinimų. Mėnesio ar dviejų laikotarpyje, kaip ir minėjau, kuris susijęs su savivaldybių tarybų ir merų rinkimais. Jeigu jis turi ambicijų, noro dalyvauti, praleisti savivaldybių rinkimus būtų klaida, nes jis turi galimybę užsitikrinti rimtą vienos ar kitos politinės jėgos palaikymą. Jis netgi gali tapti atskirų politinių partijų neformaliu išankstiniu kandidatu prezidento rinkimų. Taigi tarybų rinkimai tam yra puiki proga.

– Kieno rinkėjus, politinius balsus jis pasiėmė?

– Tų, kurie, manyčiau, yra labiau į kairę, labiau nuskriausti, kurie visuomenėje yra, sakykime, žemesnėje kategorijoje.

– Pakrito G. Nausėdos reitingas. Ar gali būti, kad tie žmonės, kurie anksčiau jautė jam simpatiją, dabar ją išreiškė tam, kuris yra antrajame sąrašo punkte?

– Reikia žiūrėti į duomenis, kurie tiesiogiai parodytų. Spėčiau, kad tokia prielaida gali būti teisinga, nes prisimename, kad pavasarį arba vasarą, kai G. Nausėda „flirtavo“ su ta pačia antivakserių grupuote, tai dabar tie žmonės pamatė, kad jis atsitraukė nuo tos aiškios palaikymo linijos. Na, o aiškus palaikymo lyderis I. Vėgėlė išlieka.

– Dveji metai iki prezidento rinkimų. Tikėtina, kad išgirsime naujų, nematytų, negirdėtų lyderių, naujų asmenybių?

– Neabejotinai.