 Dronui pataikius į daugiabutį Rumunijoje – Ruginienės reakcija: tai neturi tapti realybe

Dronui pataikius į daugiabutį Rumunijoje – Ruginienės reakcija: tai neturi tapti realybe

2026-05-29 09:28
Vilius Narkūnas (ELTA)

Rumunijos rytiniame regione į daugiabutį įsirėžus dronui, Lietuvos premjerė Inga Ruginienė išreiškė solidarumą rumunams ir teigė, kad tai neturi tapti nauja realybe, prie kurios priprantame.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

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„Dar vienas drono įsiveržimas NATO rytiniame flange dėl Rusijos karo prieš Ukrainą – šį kartą Rumunijoje, kur buvo sužeisti žmonės. Tai neturi tapti nauja realybe, prie kurios tiesiog priprantame“, – penktadienį socialiniame tinkle „X“ paskelbė I. Ruginienė.

„Tai dar kartą pabrėžia skubų poreikį daryti maksimalų spaudimą Rusijai, kad ji užbaigtų savo brutalų ir nusikalstamą karą, stipriau remti Ukrainą ir imtis ryžtingų veiksmų NATO rytiniam flangui sustiprinti“, – akcentavo ji.

Kaip skelbta, Rumunijos užsienio reikalų ministerija penktadienį apkaltino Rusiją „rimta ir neatsakinga eskalacija“, nes prieš tai jos teritorijoje netoli sienos su Ukraina bepilotis orlaivis smogė į daugiabutį.

Gelbėjimo tarnybos pranešė, kad dviem žmonėms dėl nubrozdinimų reikėjo medicinos pagalbos ir kad gaisras buvo užgesintas.

Naktį dėl galimų Rusijos smūgių kaimynėje Ukrainoje buvo paskelbtas oro antskrydžio pavojus, rytą jis buvo atšauktas.

Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. bepiločių orlaivių įsiveržimai į NATO teritoriją buvo pastebėti dešimtis kartų, tačiau naujausias incidentas buvo pirmas kartas, kai bepilotis pataikė į gyvenamąjį pastatą.

Šiame straipsnyje:
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