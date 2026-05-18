 Dėl nukritusio drono šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis

Dėl nukritusio drono šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis

2026-05-18 11:35
BNS inf.

Utenos rajone nukritus dronui, trečiadienį šaukiamas Nacionalinio saugumo komisijos posėdis, jame šalies pareigūnai aptars institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / L. Balandžio / BNS nuotr.

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Apie tai pirmadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė komisijai pirmininkaujanti premjerė Inga Ruginienė.

Kaip rašė BNS, apie Samanės kaime esančiuose laukuose nukritusį bepilotį tarnyboms sekmadienį pranešė gyventojai kiek po 19 valandos. Pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas dronas. Manoma, jog jis sprogmenų su savimi neturėjo.

I. Ruginienės vertinimu, tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams šiuo metu nėra.

Pasak jos, pastarųjų metų įvykiai rodo, kad dronai ir įvairūs oro erdvės pažeidimo incidentai tampa vis dažnesniu saugumo iššūkiu regione.

„Turime aiškiai suprasti šių incidentų priežastį – tai Rusijos pradėtas ir tęsiamas karas prieš Ukrainą, kuris daro tiesioginę įtaką regiono saugumo situacijai. Kol Rusija tęs agresiją, tol panašios rizikos išliks aktualios“, – įraše teigia ministrė pirmininkė.

Šiemet kovą ant Lavyso ežero, Varėnos rajone, netoli sienos su Baltarusija, irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Anot institucijų, jis buvo skirtas atakuoti Rusiją, bet į Lietuvą įskrido sutrikdytas rusų elektroninės kovos priemonių.

Panašūs incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione.

Tuo metu pernai į Lietuvą du kartus buvo įskridę Rusijos dronai „Gerbera“, vienas iš jų buvo su sprogmenimis. Pareigūnai nustatė, kad šie dronai buvo nukreipti į Ukrainą, bet į Lietuvą pateko netyčia, kai ukrainiečiai elektroninės kovos priemonėmis sutrikdė jų skrydžio kryptis.

Šiame straipsnyje:
Nacionalinio saugumo komisijos posėdis
nukrito dronas
Inga Ruginienė

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Komentarai

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Komentarai

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o tai
kur gynyba kad ne tik dronai skrenda bet ir balionai su cigaretem
1
0
Posėdis
Profkomų ir partkomų auklėtiniai tik posėdžius organizuoti ir tesugeba. Visa jų veikla - posėdžiai. Jokiam profesionalui posėdžiai nereikalingi, jis eina ir daro tai, ką reikia konkrečiu atveju daryti. Dabar visi nieko neišmanantys nuliai organizuos posėdžius - prezidentas, Vyriausybės vadovė, ministrai, savivaldybių klerkai. Tuo parodydami, kad atlieka didžiulį svarbų darbą ir mes jiems ne veltui algą mokame. Von iš valdžios, atsistatydinkite visi nedelsiant. Ir sėdėkite tada savo partkomų ir profkomų posėdžiuose iki apsišikimo. O darbus leiskite dirbti profesionalams, netrukdykite jiems savo posėdžių kvailais nutarimais.
2
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kada nustosite
juokinti Lietuvos gyventojus su įvairiais POSĖDŽIAIS , kurie nieko bendro neturi su įvykių tikrove-- tai valstybės vadovų a t v i r a s pastovus neįgalumo demonstravimas
3
0
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