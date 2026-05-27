Dėl koalicijos ateities Socialdemokratų taryba planuoja apsispręsti pirmąjį birželio savaitgalį

Vis tik jis pabrėžia, jog tiksli data dar nėra žinoma dėl organizacinių niuansų.
„Mes tarybą norėtume padaryti birželio turbūt pačioj pradžioj, dar iki sąskrydžio. Tai dabar tiesiog vyksta procesas tinkamų patalpų radimo, kad užtikrintume, jog nebus tušinukų. (...) Reikia rasti lokaciją, salę tinkamą, prasideda niuansai, bet su didžiule tikimybe, kad tai bus pirmas birželio savaitgalis“, – BNS trečiadienį sakė M. Sinkevičius.
„Kadangi mes turim sąskrydį birželio 12–14 dienomis, tai aš noriu, kad sąskrydį pasitiktume gera nuotaika ir su priimtais sprendimais, ne su galvosūkiu ir galvosopiu, o su kažkokiais atsakymais sau ir visuomenei“, – pridūrė jis.
Diskusijas dėl koalicijos peržiūros pastaruoju metu paskatino „Nemuno aušros“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą Seime pateikimo stadijoje.
Situaciją vis aštrina „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymai. Naujausias jų – apie rudenį Lietuvoje esą planuojamą valstybės perversmą.
Socdemų lyderis tokius koalicijos partnerio teiginius vadina nusišnekėjimu, turinčiu mažai ką bendro su sveiku protu.
Po 2024 metų Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją socialdemokratai buvo sudarę su „Nemuno aušra“ ir demokratais, tačiau pernai rudenį pertvarkė daugumą, į ją vietoje demokratų pakviesdami Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos parlamento frakciją.
Šiuo metu koalicija turi 81 parlamentarą.
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