Dėl JAV planų – konservatorių ir Baltijos šalių kolegų laiškas Kongresui

Kol kas laiško turinys nėra aiškus, jį ketinama paviešinti trečiadienį, baigus rinkti parašus.
Konservatorių pirmininko Lauryno Kasčiūno teigimu, tekstas bus „dalykiškas ir geranoriškas“.
„Dėkojame Amerikai už ilgametę paramą į saugumo architektūrą, pabrėžiame Baltijos saugumo iniciatyvą, kuri skirta pirkimams iš Amerikos gynybos pramonės. (...) Dabar renkame parašus ir tikimės turėti trijų Baltijos šalių iš skirtingų politinių jėgų – tiek valdančiųjų, tiek opozicijų – parašus, kurie sutvirtins šį laišką“, – žurnalistams antradienį sakė partijos pirmininkas.
BNS rašė, kad JAV ketina nutraukti karinę paramą su Rusija besiribojančioms NATO šalims.
Galimi pokyčiai apima finansavimą ir Baltijos saugumo iniciatyvai, pagal kurią Lietuvai bei kitoms valstybėms JAV skiria pinigų įsigyti amerikietiškos ginkluotės, apmokyti specialiąsias pajėgas, gauti žvalgybinę paramą.
Tačiau galutinis sprendimas dar nėra priimtas, lemiamą žodį tars JAV parlamentas.
Pasak L. Kasčiūno, Lietuvą ši žinia pasiekė per žiniasklaidą, o tai nėra gerai.
„Pagrindinis klausimas, kaip mes reaguojame į tai kaip valstybė. Chaosėlis tvyro ore, akivaizdu, taip neturi būti. Neinformuota visuomenė, neparengta politinė aplinka“, – tvirtino opozicinės partijos lyderis.
„Šių metų pirmąjį pusmetį Lietuvoje tiesioginių investicijų sumažėjo 16 kartų. (...) Todėl natūralu, kad skambiais lozungais apie šiuo metu istoriškais geriausius santykius su JAV neužteks. Ir asmenukių neužtenka, reikia politikos turinio“, – pridūrė politikas.
Kaip rašė BNS, Krašto apsaugos ministerijos duomenimis, kasmet vidutiniškai per metus Lietuva sulaukdavo apie 60 mln. eurų JAV karinės paramos.
Žinia apie nutraukiamą paramą pasirodė amerikiečiams taip pat peržiūrint pajėgų dislokavimą pasaulyje, baiminantis, kad dalis JAV karių gali būti išvesti iš Europos.
Lietuvos pareigūnai žada dar kalbėtis su JAV, siekdami perkalbėti dėl paramos nutraukimo, tačiau pabrėžia, kad prioritetas – amerikiečių karių buvimas regione.
