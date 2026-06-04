Budrys: Lietuva pasiryžusi prisidėti prie Armėnijos ir ES prekybos skatinimo

„Lietuva sveikina įsteigtą ES ir Armėnijos darbo grupę, naująjį ES finansinės paramos ir prekybos priemonių paketą bei platesnę Europos Komisijos nustatytą partnerystės struktūrą. Lietuva yra įsipareigojusi aktyviai prisidėti prie jų įgyvendinimo“, – socialiniame tinkle „X“ ketvirtadienį pranešė K. Budrys.
Jis pabrėžė Lietuvos paramą Armėnijai, jai siekiant ginti savo teisę į suverenius sprendimus ir laisvus bei sąžiningus rinkimus be užsienio kišimosi.
„Rusijos ekonominės prievartos naudojimas siekiant daryti spaudimą Armėnijai šios nacionalinių rinkimų kontekste yra smerktinas ir turi būti ryžtingai sprendžiamas“, – nurodė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Taip jis kalbėjo po to, kai Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) ketvirtadienį Armėnijos premjerui pranešė apie jo šaliai didinamą bloko finansinę pagalbą ir gėlių importą.
Kaip rašė BNS, Armėnijos rinkėjai sekmadienį balsuos parlamento rinkimuose, kurie laikomi išbandymu ministro pirmininko Nikolo Pašiniano pastangoms sumažinti šalies priklausomybę nuo Maskvos ir užmegzti glaudesnius ryšius su Vakarais.
Prieš balsavimą Rusija padidino spaudimą Jerevanui, įvesdama importo apribojimus svarbiems sektoriams ir ragindama surengti referendumą dėl šalies ambicijų prisijungti prie ES.
Anot U. von der Leyen, Bendrija palengvino prekybą su Armėnija tose srityse, į kurias nusitaikė Maskva.
Armėnija formaliai yra Maskvos sąjungininkė, tačiau stiprina ryšius su ES didėjant nusivylimui dėl to, kad Rusija jos negynė per konfliktus su kaimyniniu Azerbaidžanu.
2024 metais Jerevanas įšaldė saugumo ryšius su Maskva, o pernai priėmė įstatymą, skelbiantį apie ketinimą siekti narystės ES, taip dar labiau supykdydamas Rusiją.
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(be temos)
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