A. Bilotaitė: atsakomybė dėl riaušių prie Seimo turi būti greita

„Svarbiausias dalykas yra greita atsakomybė už tuos nusikalstamus veiksmus – tiek politikų, tiek asmenų, kurie dalyvavo tame procese“, – žurnalistams penktadienį sakė ministrė.

Ministrės teigimu, nemaža dalis riaušėse prie Seimo dalyvavusių ir identifikuotų asmenų yra susiję su nusikalstamomis struktūromis.

„Kiek teko susipažinti su informacija, tai tikrai didžioji dalis – asmenys, turėję reikalų su teisėsauga ir ne kartą turėję. Iš tų asmenų, kurie buvo identifikuoti, akivaizdu, kad nemaža dalis yra susijusių su nusikalstamo pasaulio struktūromis“, – sakė ministrė.

Iš tų asmenų, kurie buvo identifikuoti, akivaizdu, kad nemaža dalis yra susijusių su nusikalstamo pasaulio struktūromis.

A. Bilotaitė akcentuoja, kad būtent tai yra dar vienas įrodymas, jog yra vykdomas hibridinis karas.

„Ir tai tik dar kartą patvirtina, kad tai yra hibridinis karas ir priemonės yra įvairios: tai yra migrantai, neteisėtai kertantys sieną, tai yra tokie procesai, tokios riaušės ir kiti dalykai, kurie yra koordinuojami ir inicijuojami. Ir tarp jų matome, kad yra pasitelkiama ir mūsų nusikalstamo pasaulio struktūras, nusikalstamą pasaulį, kas rodo dar pavojingesnį visą šį reikalą“, – akcentavo ji.

Apie 5 tūkst. žmonių antradienį buvo susirinkę prie Seimo Vilniuje išreikšti nepritarimą Vyriausybės planuojamiems ribojimams, skirtiems imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.

Pasibaigus Seimo posėdžiui dalis protestuotojų užtvėrė išėjimus iš parlamento rūmų bei išvažiavimą iš vidinio Seimo kiemo. Pareigūnams ėmus juos atitraukti nuo pastato, kilo riaušės – į pareigūnus mėtyti buteliai, signalinės raketos, prieš protestuotojus panaudotos ašarinės dujos.

Įtarimai dėl riaušių sukėlimo ir dalyvavimo jose pateikti 26 asmenims. Vilniaus miesto apylinkės teismas ketvirtadienį leido devynis įtariamuosius suimti.

A. Bilotaitės teigimu, policija nustatė dar 36 asmenis, kurie „vienaip ar kitaip ėmėsi tam tikrų veiksmų“ – kurstė ar prisidėjo prie pačių riaušių.

Per riaušes prie Seimo sužeista 18 pareigūnų: 12 policininkų ir šeši Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai. Be to, suniokotos aštuonios transporto priemonės.