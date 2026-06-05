Ar gali baigtis Pinskuvienės karaliavimas Širvintose?

„Žinių radijo“ laidoje „Aktualusis interviu“ dalyvavo vaizdo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas.
– Po Ž. Pinskuvienės mamos butu už 80 tūkst. eurų prestižiniame rajone Palangoje slepiasi daugiau dalykų nei butas, pigesnis už rinkos kainą. Ar jūsų dėmesį pirmiausia patraukė tas butas, ar viešieji pirkimai to verslininko, iš kurio jis pirktas?
– Ž. Pinskuvienė perka beveik 100 kv. m namą, kotedžą pajūryje. Ji perka jį iš verslininko Vilmanto Guobio ir jo žmonos. Jie yra kaimynai. Butą perka 2024 metais, už jį sumoka 80 tūkst. eurų, kas yra neįtikėtinai maža suma. Neįmanoma rasti nieko panašaus. Tiek kainuoja sklypas. Tuo metu su daline apdaila nepastatyti namai Genio gatvėje Palangoje buvo pardavinėjami už 250–280 tūkst. eurų. Išeina taip, kad tu suteikei mažiausiai 200 tūkst. eurų nuolaidą būstui, kurį galėjai be problemų parduoti rinkoje. Verslininkas kažkodėl padaro dosnią dovaną. Lygiai tuo pat metu jam pradeda sektis viešieji pirkimai Širvintų rajone. Čia yra ne interpretacija, o skaičiai ir faktai. Iki tol pirkimus laimi kitos įmonės ir staiga pasipila penkiolika iš eilės laimėtų pirkimų. Pasipila didžiulės sumos viešų valstybės pinigų, biudžeto pinigų, į verslininko kišenę. Ar tai nėra tai, kas vadinama „atkatu“? Ž. Pinskuvienė net neslepia, kad verslininkas yra jos senas pažįstamas. Kyla aibė klausimų, o paskui jų vis daugėja. Tema nėra baigta. Kyla klausimų dėl kito nekilnojamojo turto, kuris priklauso Pinskų šeimai. Dar daugiau, Ž. Pinskuvienė pareiškė, kad „Delfi“ ir S. Malinauskas persekioja jos šeimą. Klausimas, kaip politikė, kuri gauna merės algą, su vyru bendrai turi 400 tūkst. eurų grynųjų pinigų kaip santaupų? Koks žmogus gali laikyti 400 tūkst. eurų grynaisiais? Visa tai, kas čia matosi, yra absoliučiai tipinė korupcinė schema, kuri yra paslėpta po sandoriais, apsimestinėmis sumomis. Ž. Pinskuvienė dabar vaidina, kad viskas yra labai gerai, jai jokių klausimų niekas uždavinėti negali.
– Kiek sudėtinga tai gali būti įrodyti STT, kuri yra pradėjusi patikslinimą, kuris gali baigtis arba ikiteisminiu tyrimu, arba niekuo? Kiek svarūs įrodymai?
– STT tai yra patranka, iš kurios nebūtinai žvirblį reikia šaudyti. STT turi įrodyti korupciją. Kadangi tai vyko anksčiau, akivaizdu, kad tokių įrodymų STT gali ir nerasti, nors situacija atpažįstama labai lengvai. Tačiau yra kitų dalykų. Pirmas dalykas – viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktas. Antras dalykas – mokestiniai klausimai. Tu perki turtą už žymiai mažesnę negu rinkos vertę. Man pačiam labai gaila, kad ši informacija pasiekė mane per vėlai. Jeigu ją būčiau gavęs bent jau prieš metus ar pusantrų, tai būtų buvę galima šią korupcinę schemą sugriauti. Dabar panašu, kad viskas yra finalinėje stadijoje.
Ši istorija verta kriminalinio romano.
– Viename naujausių įrašų Ž. Pinskuvienė pasakoja, kad anksčiau buvo įsilaužta į jos mamos namus. Ji buvo apiplėšta, namai suversti, dujų pripurkšta. Policija atsakė, kad pastaruoju metu nebuvo jokio kreipimosi dėl šio įvykio. Ar čia taktika? Ar tai jau leidžia sakyti, kad tai melas, ar dar ne?
– Du dalykai. Pirmas dalykas – įsijunkime savo logiką. Akivaizdu, kad tai yra nelogiška. Jeigu buvo pavojus, buvo apiplėštas artimasis, tu tikrai padarysi išvadas. Antras dalykas – Ž. Pinskuvienė meluoja nuolatos. Aš tai parodžiau skaičiais, nesiveliant į emocijas. Ji sako dalykus, kurių niekada nebuvo, kaltina kitus dalykais, kurie nesuvokiami. Netikėkite, nei ką sako Širvintų rajono merė, nei tas pats V. Guobis. Ši istorija verta kriminalinio romano. Svarbu tai, kad Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) taip pat pradėjo savo tyrimą. Kitaip tariant, Širvintų parkas negalėjo pabrangti tokia suma, kokia pabrango. Bus labai įdomu pasižiūrėti, kaip bus pagrįsta ir ką darys valstybinės institucijos, aiškiai matydamos, kad pažeisti įstatymai.
– Nepaisant ankstesnių problemų, Ž. Pinskuvienė 2023 metais vėl buvo išrinkta mere. Nuo 2015 metų ji yra šio rajono merė. Kitais metais – savivaldos rinkimai. Ar gali baigtis jos karaliavimas? Ar gali šis skandalas turėti kažkokią reikšmingą įtaką, ar, vis dėlto, rinkėjai to nesupras?
– Nemanau, kad tai turės kokią nors politinę įtaką. Aišku, kad žmonės užmerkia akis prieš korupciją, neskaidrumus, problemas su teisėsauga. Jie sako, kad Širvintos išgražėjo ir balsuoja už šią merę. Tai situacija, kuri labai primena Rusiją, rusišką mentalitetą. Gali padaryti kokį nori žurnalistinį tyrimą apie korupciją, visi sako: „Na ir kas? Valdžia tam ir skirta, kad ateitų ir vogtų. Bet jei mums kažką dar padaro tuo pačiu, tai mums viskas tinka.“ Tokia logika yra labai ydinga. Pinskai deklaruoja, kad turi 400 tūkst. eurų grynaisiais, Paluckams pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto praturtėjimo. Jei vienu atveju mes buvusiam premjerui, kuris turi palikti postą, pradedame ikiteisminį tyrimą, ar merei mes neturėtume kelti bent jau tokių pačių reikalavimų? Aš matau dvigubus standartus. Pasižiūrėsime, kuo ši istorija pasibaigs. Tai, kad žmonės Ž. Pinskuvienę myli, – turbūt dažniausias komentaras.
– Kalbant apie viešųjų pirkimų tyrimus, ar gali būti, kad pamatysime, ko nematę?
– Aš manau, kad viešieji pirkimai yra žymiai didesnis dalykas nei „čekiukai“, nes „čekiukai“ buvo nesąžiningumo įrodymas, bet tai buvo smulki vagystė. Paimkime vieną milijoninį viešąjį pirkimą ir mes greičiausiai pamatysime, kad jo vieno padarytas nuostolis valstybei gali būti didesnis, negu visa „čekiukų“ istorija kartu sudėjus. Ar teisėsaugos institucijos sukurs precedentą, kad žmonės pradėtų bijoti tokiu būdu piktnaudžiauti?
– Tos schemos tampa žmonėms vis mažiau suprantamos ir dėl to mažiau problemos įžvelgiama, negu tai būtų tiesioginė korupcija?
– Tai labai didelė paskata eiti į valdžią. Tačiau reikia labai gerai pasukti galvą, kaip sukurti korupcinę schemą, kad ji būtų nekrentanti į akis, apimtų dideles sumas, ir pirkimai yra puiki terpė. Kur mes bepasisuktume, ten, kur yra galimybė išleisti valstybės pinigus, atsiranda milžiniškos rizikos, kad tie pinigai bus išleisti neskaidriai. Jeigu rimtai būtų pasižiūrėta į viešuosius pirkimus, nauda būtų labai didelė – ir ekonominė, ir moralinė.
Visas reportažas – „Žinių radijo“ vaizdo įraše:
(be temos)
(be temos)
(be temos)