Apie V. Zelenskio vizitą Vilniuje: jis yra iškėlęs karo retorikos meną į aukštumas

„Reikia suprasti, kad V. Zelenskis užsiima lobizmu. Tas lobizmas yra dėl švento reikalo. Ukrainai reikia daugiau paramos, reikia daugiau ginklų, reikia daugiau sąjungininkų įsipareigojimų. Be jokios abejonės, jo tikslas iš kiekvienos situacijos išspausti kuo daugiau. Jo šalis kariauja. Jam reikia daugiau ginkluotės. Natūralu, kad jis ir jo komanda beldžiasi į Vakarų šalių sąžinę per kiekvieną tokio pobūdžio renginį“, – teigė M. Katkus.

– Ar tai reiškia, kad jo pozicija – derybinė, jis prašė daugiau žinodamas, kad tiek negaus?

– Visi žmonės supranta, kas yra Ukraina ir kas yra Rusija. Vakarai yra inertiška, didelė, sudėtinga struktūra, NATO yra labai sudėtinga organizacija. Todėl V. Zelenskio tikslas yra paveikti žmones, paveikti politikus, kad jie pakeistų ilgametes baimes, tradicijas ir padėtų kuo daugiau Ukrainai. V. Zelenskis laikosi griežtos, derybinės pozicijos. Jis tam turi pilną teisę. Jis šį kartą pasirinko labai aštrią, griežtą liniją. Nemanau, kad buvo šansų, kad jis neatvažiuotų į NATO. NATO susirinkimas be V. Zelenskio būtų labai prastas ne tik NATO, bet ir pačiai Ukrainai. Akivaizdu, kad derybos vyko iki pat galo. Akivaizdu, kad tose derybose Ukraina negavo to, ko norėjo. Tačiau Ukraina gavo kitų gėrybių per tą susirinkimą.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

– V. Zelenskis antradienį kalbėjo Lukiškių aikštėje. Yra daug žmonių pabėgusių iš Ukrainos ir radusių prieglobstį Vilniuje. Ar buvo svarbus šis jo pasirodymas viešai?

– V. Zelenskis yra iškėlęs karo retorikos meną į aukštumas. Beveik kiekviena jo kalba bando rasti tam tikrą istoriją, tam tikrą pasakojimą. Jis ir pats yra puikus aktorius, daug dirbęs televizijoje. Jis yra vienas geriausių mūsų eros kalbų sakytojų. Kiekvieną kartą kalbėdamas jis bando pažadinti žmones, pasakyti jiems kažką artimo, svarbaus. Lietuvoje kalbą pradėjo fraze „Esu namuose“ ir tai buvo reakcija tiek į mūsų vėliavas, tiek į žmones, kurie buvo pabėgę iš Ukrainos ir glaudžiasi Lietuvoje. Manau, kad jo kalba sudėjo visus taškus ant „i“, ką jis čia daro, kaip jis žiūri į NATO, kaip jis žiūri į tuos žmones, kurie yra pabėgę nuo karo. V. Zelenskis yra pasakęs tiek daug gerų kalbų per šiuos metus. Nežinau, kiek žmogus turi turėti emocijų, kad kiekvieną kartą jo kalba būtų tiek jaudinanti.

– Ar Vilniaus susitikimas yra sėkmės istorija, kaip sako Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda?

– Vilniaus susitikimas yra žingsnio istorija. Žingsnis yra žengtas, bet praraja dar neperšokta. Ar galėjome žengti ne žingsnį, o tris, tikrai galėjome. Lietuvai tai tikrai yra sėkmės istorija. Ukrainai tai yra žengtas žingsnis, bet manau, kad ukrainiečiai tikėjosi daugiau.