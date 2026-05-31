AOTD atstovas: Rusija susirūpinusi Kaliningrado saugumu, sustiprino šešėlinio laivyno apsaugą

„Rusija yra susirūpinusi dėl savo prieigos prie Kaliningrado, veiksmų Baltijos jūroje, ir Rusija labai susirūpinusi dėl ypatingos svarbos infrastruktūros saugos Kaliningrade, ypač dėl galimybės gintis nuo potencialių išpuolių iš Ukrainos. Todėl Rusija padidino savo karines pajėgas Baltijos jūroje ir tai turi neigiamą poveikį mūsų regionui“, – sekmadienį per NATO Parlamentinės Asamblėjos Demokratijos ir saugumo komiteto posėdį Lietuvos Seime sakė pareigūnas.
Anot jo, Rusija ėmėsi papildomų veiksmų, kad apsaugotų savo šešėlinį laivyną Baltijos jūroje.
„Prireikus Rusija teikia oro pagalbą šiam šešėliniam laivynui. Estija tai stebėjo, kai Rusija pažeidė Estijos oro erdvę“, – tvirtino J. Katinas.
Anot jo, Kaliningradas Rusijai svarbus ir kaip neužšąlantis uostas, o Baltijos jūra – kaip galimybė išeiti į Šiaurės jūrą.
„Kaliningradas šiuo metu naudojamas kaip centras paremti Rusijos pajėgas jai kovojant Sirijoje ir Afrikoje. Ir iš tikrųjų, kol Rusija veikia Afrikoje ir Sirijoje, ją remia Kaliningrade esantis paramos centras. 50 proc. Rusijos naftos eksportuojama per Baltijos jūrą. Taigi tai yra labai svarbus Rusijos biudžeto apsaugos elementas“, – pažymėjo AOTD atstovas.
Jo teigimu, be kitų priemonių, Rusija Baltijos jūroje naudoja ir GPS trikdžius.
„Lietuvos piliečiai patiria trikdžius jūroje, ore. Lietuvos ornitologai taip pat skundžiasi, kad negali sekti paukščių migracijos dėl GPS trikdžių“, – sakė J. Katinas.
Lietuvos karinės žvalgybos atstovo teigimu, nors sausumos pajėgų buvimas Kaliningrade šiuo metu sumažintas dėl karo Ukrainoje, Rusija jau kurį laiką vykdo karinę reformą ir vienas iš jos elementų – pajėgų stiprinimas Kaliningrado srityje.
„Pasibaigus karui prieš Ukrainą arba užšaldžius šį karą, Rusija galės redislokuoti didelę savo karinių pajėgų dalį iš Ukrainos fronto linijos prie Baltijos jūros sienų“, – teigė pareigūnas.
Savaitgalį Vilniuje vyksta NATO Parlamentinės Asamblėjos sesija, didžiausias dėmesys skirtas saugumui ir gynybos stiprinimui.
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(be temos)
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