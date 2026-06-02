 Aleknų šeimoje – skaudi netektis

Aleknų šeimoje – skaudi netektis

2026-06-02 14:31 kauno.diena.lt inf.

Seimo nario Virgilijaus Aleknos šeimoje – skaudi netektis.

Virgilijus Alekna
Virgilijus Alekna / R. Riabovo / BNS, Freepik.com nuotr.

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Seimo pirmininkas Juozas Olekas pareiškė nuoširdžią užuojautą Seimo nariui V. Aleknai dėl mamos netekties.

„Netekus mamos iš gyvenimo pasitraukia žmogus, kurio meilė, rūpestis ir palaikymas lydi mus nuo pat pirmųjų žingsnių. Nuoširdžiai užjaučiu Virgilijų Alekną ir jo šeimą šią skaudžią netekties valandą. Linkiu stiprybės, artimųjų palaikymo ir šviesaus mamos atminimo“, – sakė Seimo pirmininkas J. Olekas.

Kaip skelbia 15min.lt, Janina Aleknienė ėjo 81-uosius metus. Moteris užaugino ne tik Virgilijų, bet ir Ričardą Aleknas.

 

 

 

 

 

Šiame straipsnyje:
virgilijus Alekna
mirė Janina Aleknienė
Janina Aleknienė

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