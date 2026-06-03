 Džiuginanti tendencija: paskelbė, kiek Lietuvos piliečių pernai grįžo į gimtinę

Džiuginanti tendencija: paskelbė, kiek Lietuvos piliečių pernai grįžo į gimtinę

2026-06-03 13:42
BNS inf.

Pernai į Lietuvą grįžo 19 tūkst. 310 Lietuvos piliečių, o tai rodo, jog jau šešerius metus iš eilės į šalį grįžta daugiau lietuvių, nei jų išvyksta, trečiadienį skelbia Užsienio reikalų ministerija.

<span>Džiuginanti tendencija: paskelbė, kiek Lietuvos piliečių pernai grįžo į gimtinę</span>
Džiuginanti tendencija: paskelbė, kiek Lietuvos piliečių pernai grįžo į gimtinę / R. Riabovo / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Valstybės duomenų agentūros duomenis cituojanti URM skelbia, kad iš šalies pernai išvyko 9 tūkst. 940 lietuvių.

Daugiausia grįžusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybėse.

Vertinant sugrįžusiųjų skaičių, tenkantį vienam savivaldybės gyventojui, pirmauja mažosios Lietuvos savivaldybės. Didžiausias sugrįžusių Lietuvos piliečių skaičius, tenkantis vienam gyventojui, 2025 metais fiksuotas Visagino, Palangos, Akmenės, Pagėgių ir Joniškio rajono savivaldybėse.

„Matome, kad grįžimas į Lietuvą vis labiau pasiskirsto po visą šalį. Žmonės renkasi ne tik didžiuosius miestus, bet ir mažesnes savivaldybes, kuriose yra sudarytos visos sąlygos naujai įsikurti sugrįžus iš užsienio. Tai rodo stiprėjančius regionus ir nuoseklių savivaldybių pastangų dirbant su diaspora rezultatus – grįžimas į Lietuvą šiandien nebėra susijęs tik su didmiesčiais“, – pranešime cituojamas užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.

Ministerija skelbia, kad savivaldybių vaidmuo skatinant grįžimą į Lietuvą nuosekliai stiprėja, o tai bus aptarta ir birželio pradžioje vyksiančiame Lietuvos savivaldybių garbės ambasadorių suvažiavime.

2025 metų duomenys rodo, kad dažniausiai į Lietuvą grįžta 25–34 metų amžiaus Lietuvos piliečiai.

Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimą koordinuoja URM, kuri yra įsteigusi konsultacijų centrą „Grįžtu LT“, jis teikia aktualią informaciją grįžtantiems, atvykstantiems ar apie sugrįžimą į Lietuvą svarstantiems diasporos atstovams.

URM trečiadienį pateikė galutinius praėjusių metų statistikos duomenis. Tuo metu vasarį Valstybės duomenų agentūra skelbė, kad per 2025-uosius į šalį grįžo 18 tūkst. 155 Lietuvos piliečiai, išvyko – 9 tūkst. 669.

Šiame straipsnyje:
Užsienio reikalų ministerija
Lietuvos piliečiai
grįžo

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Senelis
Gerėja realiai, šlove geroves prezidentui
0
0
mažaraščiai
pomidorų skynėjai lai negrįžta- jų vietą Lietuvoje senai užėmė robotai
1
0
Dyzik
Laksti paskui ilga doleri valytojos su visa pagarba profesijai
1
-1
Visi komentarai (5)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų