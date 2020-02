Žinomi muzikos autoriai „Eurovizijos“ finale tikisi įdomios kovos

Tai pastebi ir šio dainų konkurso nacionalinės atrankos komisijoje asociacijai LATGA atstovavę jos nariai, žinomi muzikos kūrėjai Leonas Somovas, Giedrė Kilčiauskienė ir Jievaras Jasinskis, kurie tikisi, kad vasario 15 d. „Žalgirio“ arenoje vyks įdomi kova dėl kelialapio į Roterdamą, o taip pat ir 5 tūkst. eurų dydžio LATGA premijos.

Lygiaverčiai varžovai

„Šiemetinė atranka nuo ankstesnių skiriasi ne tik tuo, kad finale skambės labai didelis procentas Lietuvoje sukurtų dainų. Mano galva, daugelis pasirodymų, kalbant tiek apie atlikimą, tiek apie pačias dainas, yra panašaus stiprumo, todėl laukia labai įdomi kova. Ankstesniais metais būdavo vos pora favoritų, todėl buvo nesunku atspėti, kas laimės. Šį kartą tai padaryti bus šiek tiek sudėtingiau. Labai tikiuosi, kad žiūrovų ir komisijos nuomonės pernelyg neišsiskirs, kaip buvo beveik visos atrankos metu, todėl išsirinksime patį geriausią pasirodymą“, – sako muzikos autorius ir prodiuseris L.Somovas.

Paklausta, kas svarbiau, – pats kūrinys, ar jo atlikimas, dalyvių pasirodymus atrankoje vertinusi muzikos autorė ir atlikėja G.Kilčiauskienė teigia, kad svarbi visuma: „Nors „Eurovizija“ vadinama dainų konkursu, vis dėl to čia svarbu viskas. Būna, kad geri atlikėjai pasirodo su nelabai tinkama daina. O būna ir taip, kai daina stipri, bet atlikėjas jos tiesiog nesugeba gerai ištransliuoti. Tiek komisija, tiek paprasti klausytojai pirmiausia vertina tai, ką girdi ir mato. Ir neužtenka gero priedainio, klausytojus turi užkabinti ir pats atlikėjas – nebūtinai tobulu balsu, bet geru atlikimu, vaizdu scenoje.“

Paklausti, ko trūksta, kad laimėtumėme didžiąją „Euroviziją“, visi autoriai vieningai sutaria, kad reikia tik fortūnos šypsnio.

„Manau, kad visiems reikia labiau atsipalaiduoti ir tiesiog mėgautis dalyvavimu. Ir ne tik didžiojoje scenoje, bet ir lietuviškoje atrankoje. O šiaip tai viskas yra loterija – labai svarbu, kokia auditorija žiūri, po ko scenoje pasirodome. Jeigu kuri šalis žinotų tą sėkmės receptą, tai ji nuolatos ir laimėtų“, – juokiasi G.Kilčiauskienė.

„Manau, kad dabar tai yra tik sėkmės dalykas. Mūsų muzikos scena pakankamai profesionali. Žinoma, tos kartelės nereikėtų nuleisti, jeigu norime laimėti“, – sako J.Jasinskis.

„Paprasčiau žiūrėkime, juk tai tik žaidimas, tad nereikia savęs nuvertinti dėl to, kad dar nė karto nelaimėjome. Be to, tendencijos vis keičiasi – jeigu ir išmoktumėm pamokas ir dar geriau pasirodytumėme, nebūtinai laimėtumėme. Asmeniškai man yra nemažai dainų, kurios man įsiminė geriau nei tos, kur laimėjo. Pavyzdžiui, visiškai neatsimenu dainos, kuri laimėjo pernai, bet galvoje dar skamba Salvadoro Sobralio daina, kuri pelnė pergalę prieš kelis metus“, – teigia L.Somovas.

Daugėja lietuvių autorių kūrinių

Vasario 15 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje nacionalinės „Eurovizijos“ atrankoje dėl pergalės kausis 8 kūriniai, 7 iš jų yra sukurti mūsų šalies autorių.

Palyginimui: pernai iš aštuonių dainų du finale skambėję kūriniai buvo sukurti ne Lietuvos autorių – Monikos Marijos dainuota „Light on“ (tiesa, dainininkė pati prisidėjo prie kūrinio atsiradimo) ir Jurijaus Veklenko atlikta „Run with the Lions“. Pastaroji triumfavo finale, o jos autoriams Pele Loriano, Ericui Lumiere ir Ashley Hicklinui atiteko asociacijos LATGA premija – 5 tūkst. eurų. 2018 m. finale iš šešių skambėjusių dainų dvi buvo sukurtos užsienio autorių, tiesa, prie vienos iš jų atsiradimo prisidėjo ir Lietuvos kūrėjai.

Tiesa, tąsyk nacionalinę atranką laimėjo lietuvių autoriaus Vytauto Bikaus parašyta daina „When We‘re Old“, kurią įtaigiai sudainavo Ieva Zasimauskaitė. V.Bikui atiteko 3 tūkst. eurų premija, negana to, jis pelnė Metų autoriaus statulėlę M.A.M.A. apdovanojimuose. Beje, šis kūrinys didžiojoje „Eurovizijoje“ užėmė 12 vietą ir kol kas yra trečias geriausias šalies rezultatas pasirodymų konkurse istorijoje po „LT United“ dainos „We Are The Winners“ (ją sukūrė Andrius Mamontovas, Saulius Urbonavičius ir Viktoras Diawara), kuri 2006 m. užėmė 6-ąją vietą, ir Donato Montvydo 2016 m. atliktos „I’ve Been Waiting for This Night“ (dainos autoriai Jonas Thanderis ir Beatrice Robertsson), finale užėmusios 9-ąją vietą. Beje, 2016-ųjų nacionalinės atrankos finale iš 6 kūrinių 5 sukurti užsienio autorių arba su jais glaudžiai bendradarbiaujant. 2017 m. finale iš 8 dainų 3 buvo sukurtos ne lietuvių autorių, o į finalą išsiuntėme grupę „Fusedmarc“, kurios nariai ir sukūrė nacionalinėje atrankoje triumfavusį kūrinį „Rain Of Revolution“ kartu su bičiuliu muzikos autoriumi Michailu Levinu. Tiesa, su šia daina į finalą patekti nepavyko.

„Žinoma, iš vienos pusės tai džiugina, kad Lietuvos autoriai aktyviai dalyvauja tikėdamiesi, kad jų dainos pateks į didžiąją „Euroviziją“. Iš kitos pusės, galime didžiuotis tuo, kad mūsiškė atranka rūpi užsienio kūrėjams ir jie mums rašo dainas. Žinoma, jeigu laimėtumėm šį konkursą ir dar su Lietuvoje sukurta daina, džiaugsmo ir pasididžiavimo veikiausiai būtų daugiau – mylėti savo šalį ir palaikyti jos atstovus yra natūralus dalykas“, – sako kompozitorius J.Jasinskis, kuriam taip pat teko garbė komentuoti „eurovizinius“ pasirodymus.

Kad atranka ir toliau būtų atvira tiek Lietuvos, tiek užsienio muzikos autoriams, kolegai linkęs pritarti ir L. Somovas: „Tikrai nereikia daryti jokios atskirties, kažkaip politikuoti. Nors ne visiems dalyviams, kaip matėme, tai patinka, manau, kad didesnė konkurencija tik padeda vystytis tiek konkursui, tiek kūrėjams, tiek atlikėjams. Manau, kad prie to labai prisideda ir asociacijos LATGA įsteigta piniginė premija dainų autoriams.“

„Bendradarbiavimo sutarčių pagrindu Lietuvoje atstovaujame bei atlyginimą renkame ir 70 užsienio šalių autoriams, ne tik lietuviams. Pretenduoti į mūsų piniginę premiją turi vienodas teises tiek mūsų, tiek užsienio autoriai. Vis dėlto negalime nesidžiaugti tuo, kad nacionalinėje atrankoje daugėja lietuviškų dainų. Tai reiškia, kad Lietuvoje vis labiau vertinami mūsų šalies kūrėjai“, – sako asociacijos LATGA Muzikos kūrinių skyriaus vadovas Paulius Sartatavičius.

Beje, kaip jau tapo tradicija, rytoj nacionalinės atrankos finale triumfuosiančios dainos autoriams bus įteikta asociacijos LATGA 5 tūkst. eurų dydžio piniginė premija. Tiesa, šį kartą tiesiogiai autoriams bus išmokėta 3000 eurų suma, likusi pinigų suma bus skirta dainos aranžuotės tobulinimui ir kūrinio sklaidai užsienio šalyse.

Nacionalinė „Eurovizijos“ atranka „Pabandom iš naujo!“ per LRT jau rytoj, vasario 15 d., 21 val.

Finalo atlikėjų, dainų ir jų autorių sąrašas:

Aistė Pilvelytė „Unbreakable“ (muz. aut. Thomas G:son, Johnny Sanchez; ž. aut. Thomas G:son)

Rūta Loop „We Came from the Sun“ (muz. aut. Rūta Žibaitytė, Kasparas Meginis, Edgaras Žaltauskas, Paulius Vaicekauskas; ž. aut. Rūta Žibaitytė

KaYra „Alligator“ (muz. aut. Kristina Radžiukynaitė, Marius Leskauskas; ž. aut. Kristina Radžiukynaitė)

Monika Marija „If I leave“ (muz. aut. Monika Marija Paulauskaitė, Marius Leskauskas, ž. aut. Monika Marija Paulauskaitė)

Meandi „Drip“ (muz. ir ž. aut. Saulius Šemiotas)

„The Roop“ „On fire“ (muz. aut. Vaidotas Valiukevičius, Robertas Baranauskas, Mantas Banišauskas; ž. aut. Vaidotas Valiukevičius)

„The Backs“ „Fully“ (muz. aut. „The Backs“, Artiomas Penkevičius; ž. aut. Berta Timinskaitė)

Monique „Make me human“ (muz. ir ž. aut. Vytautas Bikus)