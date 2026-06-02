 Vestuviniais rūbais pasipuošęs Stano ir jo sužadėtinė užminė mįslę: bandėm priešintis, bet...

Vestuviniais rūbais pasipuošęs Stano ir jo sužadėtinė užminė mįslę: bandėm priešintis, bet...

2026-06-02 10:01 kauno.diena.lt inf.

Dainininkas ir prodiuseris Stanislavas Stavickis-Stano ir jo mylimoji Beata nustebino gerbėjus – sužadėtiniai pasipuošė vestuviniais rūbais, todėl netruko pasklisti spėlionės, ar pora jau oficialiai sumainė žiedus.

<span>Vestuviniais rūbais pasipuošęs Stano ir jo sužadėtinė užminė mįslę: bandėm priešintis, bet...</span>
Vestuviniais rūbais pasipuošęs Stano ir jo sužadėtinė užminė mįslę: bandėm priešintis, bet... / Vaizdo įrašo stop kadrai

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Socialiniame tinkle Stano dalijosi vaizdo įrašu, kuriame jis vilkėjo kostiumą su ryškiai violetiniu švarku, o jo mylimoji – vestuvinę suknelę. Toks vestuvėms besiruošiančios poros įvaizdis kai kuriuos tautiečius išmušė iš vėžių, tačiau Stano iškart suskubo paaiškinti, kas vyksta.

„Ne, tai ne tai, kas atrodo iš pirmo žvilgsnio, todėl kol nepasipylė sveikinimai, aiškinu“, – feisbuke rašė jis.

Paaiškėjo, kad gyvenvietė, kurioje gyvena Stano šeima, kasmet daro šventę vis kitokia tematika, o šių metų tema – devyniasdešimtųjų vestuvės.

„Jaunųjų ilgai ieškoti kaimynams nereikėjo. Mes bandėm priešintis, bet... Nusprendėm, kad bus puiki repeticija prieš tikrąsias vestuves.

Taigi labai dėkojame mūsų piršliui (kuris ir suvežė visus autentiškus kilimus ir kitus rakandus iš 1991!) ir visam organizaciniam komitetui, o labiausiai – kaimynams, kurie tikrai moka linksmintis!

Nuotaika buvo puiki, o kas liečia stilių – bandysime pasitempti iki sekančių vestuvių“, – paaiškino atlikėjas.

Šiame straipsnyje:
Stanislavas Stavickis-Stano
Stano
Beata
vestuvės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
vidas l.
Tiek jau to su ta skiautere, kai aplink ja plaukai neauga. Man juokingiausias svarkelis. Cirkas lyg nebuvo atvaziaves, is kokio klouno ji pasiskolino?
4
0
rembo
Dar vieną eilinę kvailelę rado. ,, Ar ilgam?
3
0
Šukuosena
Matyt dabar madinga su tokia šukuosena būti ir žiūriu Džiugas Siaurusevicius irgi pasidarė tokia šukuosena o aš manau tai ira kvailai atrodo nes mes Lietuviai o ne kokie Ukrainos kazokai esame nu kaip sakoma kas kaip nori taip ir kvailioja!
7
-1
Visi komentarai (6)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų