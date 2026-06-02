Vestuviniais rūbais pasipuošęs Stano ir jo sužadėtinė užminė mįslę: bandėm priešintis, bet...

Socialiniame tinkle Stano dalijosi vaizdo įrašu, kuriame jis vilkėjo kostiumą su ryškiai violetiniu švarku, o jo mylimoji – vestuvinę suknelę. Toks vestuvėms besiruošiančios poros įvaizdis kai kuriuos tautiečius išmušė iš vėžių, tačiau Stano iškart suskubo paaiškinti, kas vyksta.
„Ne, tai ne tai, kas atrodo iš pirmo žvilgsnio, todėl kol nepasipylė sveikinimai, aiškinu“, – feisbuke rašė jis.
Paaiškėjo, kad gyvenvietė, kurioje gyvena Stano šeima, kasmet daro šventę vis kitokia tematika, o šių metų tema – devyniasdešimtųjų vestuvės.
„Jaunųjų ilgai ieškoti kaimynams nereikėjo. Mes bandėm priešintis, bet... Nusprendėm, kad bus puiki repeticija prieš tikrąsias vestuves.
Taigi labai dėkojame mūsų piršliui (kuris ir suvežė visus autentiškus kilimus ir kitus rakandus iš 1991!) ir visam organizaciniam komitetui, o labiausiai – kaimynams, kurie tikrai moka linksmintis!
Nuotaika buvo puiki, o kas liečia stilių – bandysime pasitempti iki sekančių vestuvių“, – paaiškino atlikėjas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)