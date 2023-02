A. Valujavičius: apie įveiktą trečdalį kelionės, valties dugno valymą ir ateinančias dienas

Kito žmogaus nematęs 40 dienų, jis vienas be pagalbos ir palydos plaukia per Atlanto vandenyną mosuodamas irklais po 14 valandų per parą.

Įveikęs trečdalį maršruto iš numatytų 8 500 kilometrų, keliautojas dalijasi savo mintimis.



A. Valujavičiaus šia kelione siekia vienviete irkline valtimi perplaukti Atlanto vandenyną nuo Europos iki Šiaurės Amerikos žemyno per 110 dienų ar greičiau ir tokiu būdu paminėti 90-ąsias S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio metines, užfiksuoti Lietuvos ir pagerinti pasaulio rekordą. Tai įgyvendinęs, keliautojas taps pirmuoju tokį maršrutą įveikusiu lietuviu ir trečiuoju žmogumi pasaulyje.

Dar per trumpas laikotarpis, kad pasiilgčiau žmonių. Gal po 100 dienų galvosiu kitaip.

„Įveikiau jau trečdalį kelionės ir tuo pačiu sudėtingiausią bei labiausiai nenuspėjamą atkarpą. Dabar mano užduotis – saugiai nuplaukti iki Karibų salų: nuo ten iki Majamio manęs lauks techniškiausia maršruto dalis. Valties dugną jau teko panirus po vandeniu valyti du kartus, panašu, kad tai teks daryti maždaug kas 7 dienas.

Ateinančiomis dienomis sulauksiu stipresnio vėjo, tai padės laikyti didesnį greitį, nes dabar paskutines tris dienas irkluoju su pakankamai ramiu, 8 – 10 mazgų vėju ir maža banga. Idealus planas būtų per ateinančias 40 – 45 dienas pasiekti Dominykos Respubliką, matysim, kaip seksis. Kol kas pasiilgstu tik šaltibarščių ir naminio maisto – nieko kito. Dar per trumpas laikotarpis, kad pasiilgčiau žmonių. Gal po 100 dienų galvosiu kitaip“, – pasakoja keliautojas.