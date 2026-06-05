 Taylor Swift – turtingiausia visų laikų muzikantė

Taylor Swift – turtingiausia visų laikų muzikantė

2026-06-05 17:09
Jūras Barauskas (ELTA)

Verslo žurnalas „Forbes“ skaičiuoja, kad JAV popmuzikos superžvaigždė Taylor Swift tapo turtingiausia muzikante visų laikų istorijoje – jos turtas nuo 2024 m. išaugo dvigubai ir šiuo metu jo vertė siekia 2 mlrd. JAV dolerių.

Taylor Swift
Taylor Swift / Scanpix nuotr.

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36-erių atlikėjai T. Swift, įrašiusiai tokius itin populiarius hitus kaip „Shake it Off“, milijardiere tapti padėjo jos 2024 m. surengtas turas „Eras Tour“.

„Forbes“ pavadino T. Swift viena iš komerciškai sėkmingiausių visų laikų dainų kūrėjų.

2020 m. T. Swift sukėlė perversmą muzikos industrijoje, iš naujo įrašydama didžiąją dalį savo diskografijos. Dėl to visi autoriniai mokesčiai atiteko jai.

„Forbes“ taip pat pranešė, kad jos koncertinis turas tapo pelningiausiu koncertiniu turu istorijoje, o jo pajamos siekė 2,2 mlrd. JAV dolerių. Žurnalas teigė, kad už šiuos pinigus ji atpirko teises į savo pirmuosius įrašus.

Ilgametis ginčas dėl teisių į albumus

Karjeros pradžioje T. Swift pasirašė sutartį su įrašų kompanija „Big Machine“ ir ten įrašė savo pirmuosius šešis albumus. Kaip įprasta, teisių savininkė buvo įrašų kompanija, kuri 2019 m. jas už daugiau nei 300 mln. JAV dolerių pardavė buvusio muzikos vadybininko Scooterio Brauno bendrovei.

T. Swift teigė, kad tai buvo padaryta nepasitarus su ja ir negavus jos sutikimo.

Po to prasidėjo metų metus trukęs viešas ginčas, kurį T. Swift taip pat dažnai apdainuodavo savo dainose. 2020 m. S. Brauno įgytas teises pardavė naujam savininkui – šįkart Los Andželo investicinei įmonei „Shamrock Capital“, iš kurios T. Swift dabar jas ir atpirko.

2025 m. T. Swift paskelbė įsigijusi teises į savo pirmuosius šešis albumus.

Sudarydamas milijardierių reitingus, „Forbes“ daugiausia remiasi viešai prieinama informacija apie turtą, pavyzdžiui, akcijas, nekilnojamąjį turtą, meno kūrinius ir kitokias prabangos prekes. Tiesa, šie skaičiai laikomi netiksliais ir dėl jų kartais kyla ginčų.

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